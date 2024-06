L'offerta per la VPN più veloce: sconto 49% e 3 mesi gratis

Con server distribuiti in un totale pari a 105 paesi di tutto il mondo, la VPN più veloce è quella di ExpressVPN. Oggi hai la possibilità di attivare un abbonamento annuale approfittando di una promozione davvero conveniente: 49% di sconto e tre mesi gratis. Ne avrai abbastanza da qui al settembre 2025. Include, tra le altre cose, una larghezza di banda illimitata e un supporto clienti accessibile 24/7 a cui rivolgersi per ogni esigenza.

ExpressVPN, l’offerta sulla VPN: -49% e mesi gratis

Le prestazioni elevate permettono di sfruttare la Virtual Private Network per attività come il gaming, in cui il ping ridotto è fondamentale. Questo, senza compromettere la sicurezza e l’anonimato, con l’impiego della crittografia AES a 256 bit, tecnologie come Kill Switch e Split Tunneling, la prevenzione degli attacchi DDoS e applicazioni dedicate a qualsiasi dispositivo e piattaforma: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, console PlayStation, Xbox e Switch, visori Meta, schede Raspberry Pi e altro ancora. Inoltre, la rigorosa politica no-log garantisce che nessuna informazione sulle attività sia mai salvata né condivisa con terze parti. Maggiori informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

È inclusa la funzionalità Keys, il gestore di password che può immagazzinare un numero illimitato di credenziali e i dettagli delle carte di credito, in modo sicuro e protetto, avvisando tempestivamente in caso di violazione degli account. Per saperne di più, dai uno sguardo al L’sito ufficiale.

L’offerta di oggi proposta da ExpressVPN ti permette di attivare l’abbonamento annuale alla VPN più veloce con uno sconto del 49% e 3 mesi gratis. Volendo, puoi effettuare il pagamento anche con PayPal o Bitcoin e di richiede un rimborso completo della spesa entro 30 giorni se il servizio non soddisferà le tue aspettative.