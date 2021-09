Offerte Amazon settembre: i migliori Mini PC da acquistare entro mezzanotte

Se stai cercando un buon Mini PC, le Offerte di settembre di Amazon sono l’occasione giusta per portare a casa un buon prodotto, con un risparmio da non trascurare. Per questo abbiamo deciso di raccogliere alcune delle migliori proposte in unico articolo, adatte un po’ a tutte le esigenze. Sfortunatamente però, le offerte riportate di seguito scadranno a mezzanotte, salvo esaurimento scorte, per cui se individui un computer che fa al caso tuo, meglio approfittarne.

BMax B1 Plus: il più economico

Il primo che ti suggeriamo è il BMax B1 Plus, un Mini PC tra i più economici disponibili, che però non rinuncia a nulla. Il processore Intel Celeron N3350 riesce a svolgere tutte le attività di base con una buona velocità e fluidità, affiancato da 6GB di RAM DDR4. L’archiviazione si ferma a 64GB eMMC, espandibile naturalmente anche con una microSD di ulteriori 128GB. Buona la connettività che include tutto ciò di cui si può avere bisogno, comprese porte USB 3.0 per trasferimenti rapidi. Supporto al 4K, Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 e silenziosità totale grazie al sistema di raffreddamento fanless. Un pacchetto ideale per le attività di base a casa o in ufficio, senza enormi pretese, ma dalle buone prestazioni.

Grazie allo sconto del 15% può essere acquistato su Amazon a soli 118,99 euro.

Suncall J3455: il miglior rapporto qualità/prezzo

Il secondo che ti proponiamo è una soluzione già trattata ieri, un po’ più prestante rispetto al BMax per chi desidera qualcosa in più dal sistema: il Suncall J3455. In questo caso troviamo un processore Intel Celeron J3455 da 4 core a 2,3GHz, supportato da 8GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione su SSD. In questo caso l’archiviazione può essere estesa con un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici, oltre che con una microSD fino a 128GB. Ottima la connettività che in questo caso aggiunge una seconda porta HDMI che permette di collegare due monitor con una risoluzione massima di 4K. Insomma, una soluzione dal prezzo tutto sommato contenuto, ma che offre non poche potenzialità in più, rilevanti soprattutto per un utilizzo professionale.

Grazie alle offerte di settembre, potrai usufruire di un coupon da ben 60 euro, che permette di acquistare il computer a soli 169,90 euro su Amazon.

Suncall J4125: per le postazioni a 3 monitor

Il Suncall J4125 è una soluzione simile alla precedente, ma rivolta a chi fa un utilizzo a dir poco intenso del multitasking. Il processore Intel Celeron J4125 da 4 core raggiunge i 2,7GHz e la memoria RAM arriva a ben 12GB, accompagnata dai tradizionali 128GB di SSD. In questo caso le uscite audio/video diventano 3, e alle due HDMI si aggiunge una VGA, consentendo il collegamento di 3 monitor contemporaneamente con risoluzione massima di 4K. Anche in questo caso l’archiviazione di massa può essere estesa si sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo il secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Parliamo di un PC dalle ottime prestazioni sia dal punto di vista della velocità che della reattività, indirizzato ad un utilizzo per lo più professionale. Nulla vieta di utilizzarlo a casa per studio o navigazione, funzioni che assolve egregiamente, ma naturalmente trova il suo contesto ideale abbinato ad una postazione multi-monitor.

Grazie al coupon da 75 euro proposto per la campagna di offerte, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 214,90 euro.

Suncall Mini PC Stick: il computer tascabile

Il Mini PC Stick di Suncall è la soluzione perfetta per chi desidera un vero e proprio computer tascabile. Prestazioni simili ad un tradizionale computer da ufficio in un formato dalle dimensioni simili ad una chiavetta USB, un vero e proprio gioiellino da portare sempre con sé. Pur con i dovuti limiti dovuti al form factor, dal punto di vista della connettività rinuncia davvero a poco. Non mancano, infatti, due porte USB di cui una USB 3.0 per trasferimenti o backup rapidi. Presente lo slot per microSD fino a 128GB per estendere lo spazio di archiviazione. Con un processore Intel Atom Z8350 da 4 core a 1,92GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC, si rivela una delle soluzioni più performanti per le sue dimensioni. Naturalmente si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale. Tuttavia, considerando anche il supporto al 4K, è senza dubbio un prodotto interessante eliminando del tutto (o quasi) l’ingombro.

Grazie ad un coupon da ben 50 euro, il computer può essere acquistato a soli 139,90 euro su Amazon.

Aerofara Aero 4: il più performante

Chiudiamo con una macchina indirizzata a chi dal punto di vista delle prestazioni non vuole fare alcuna rinuncia. Stiamo parlando dell’Aerofara Aero 4, un Mini PC che ospita un processore Intel Core i5-8279U da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di ben 4,1GHz. Questo è supportato da ben 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB. La configurazione è completamente aggiornabile: la memoria RAM può essere portata a addirittura 64GB su una configurazione dual channel. L’archiviazione di massa può essere estesa sia sostituendo l’SSD preinstallato con uno fino a 2TB, ed è possibile aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici anche in questo caso fino a 2TB. Non manca lo slot per microSD fino a 128GB che fornisce un metodo rapido ed economico per estendere la memoria. Grazie alle due porte HDMI ed una Type-C consente di collegare 3 monitor con una risoluzione massima di 4K. Insomma, una reale alternativa agli ingombranti desktop, dal formato decisamente compatto, ma che non rinuncia assolutamente alle prestazioni.

Grazie ad un coupon del 20%, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 463,20 euro per un risparmio di quasi 120 euro sul prezzo di listino.