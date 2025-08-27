Offerte Back-to-School: Nuovo inizio con Office 2021 Pro a vita per soli 31,25€!

Non lasciare che il caos del nuovo semestre comprometta la tua produttività: ti farà perdere un sacco di tempo. Non rimandare oltre! Approfitta delle offerte Back-to-School di Godeal24! Con un pagamento una tantum di soli 31,25€, puoi avere a disposizione MS Office 2021 Pro, con applicazioni complete come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e OneNote su un solo PC!

In più, l’interfaccia a nastro unica di Office 2021 Pro rende più semplice che mai accedere a tutte le funzionalità, strumenti e personalizzazioni della suite, facilitando il lavoro su progetti complessi che richiedono l’uso di più programmi. Potrai personalizzare il layout dei documenti, semplificare la formattazione di email e presentazioni e molto altro ancora con strumenti intuitivi sempre pronti all’uso.

Office 2021 è perfetto per professionisti, studenti e chiunque abbia bisogno di strumenti affidabili per creare documenti e gestire dati.

Naturalmente, c’è chi dà più valore alle funzionalità più nuove che al prezzo! Su Godeal24 puoi comunque risparmiare 100€ su una chiave originale di Office 2024 Home and Business a soli 139,99€. Con l’inizio del nuovo semestre, regalati una dose extra di potenza professionale a un costo accessibile!

Offerta Lampo! Non durerà a lungo!

Windows 11 Pro: potenza e flessibilità per studenti

Invece di 199€, puoi ottenere una chiave originale di Windows 11 Pro per soli 13,25€! Che tu stia scrivendo una tesina, facendo ricerche per un progetto importante o gestendo più schede e applicazioni, Windows 11 Pro rende il multitasking fluido e veloce.

Grande offerta solo per oggi! Aggiorna subito!

Acquistare in bundle fa risparmiare ancora di più!

(Codice coupon “SGO62”)

Altri prodotti Microsoft con sconto 50%!

(Codice coupon “SGO50”)

Il posto ideale per le aziende! Più ordini, più risparmi!

Software pratici per PC:

Scopri altri strumenti

Perché scegliere Godeal24?

Se stai cercando un modo conveniente per attivare la tua licenza in modo permanente, allora non cercare oltre Godeal24. Con molti anni di esperienza in questo settore, garantiamo che tutte le nostre chiavi funzionano con il software ufficiale, altrimenti ti rimborseremo completamente! Abbiamo un’ottima reputazione su Trustpilot. Acquista le chiavi software qui su Godeal24 e risparmia un sacco di soldi con la nostra consegna immediata e il servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Siamo un’azienda di fiducia a livello globale, con un punteggio di 4,8 stelle su 5 su Trustpilot. Tutte le chiavi sono prodotti MS originali, quindi non aspettare: acquista oggi al miglior prezzo!

Contatti: service@godeal24.com

Come usare un codice coupon?

Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!

Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio e clicca su “Continua”.

In collaborazione con GoDeal24.