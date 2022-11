Offerte Black Friday Sky: ricevi una Xbox Series S in regalo

Il Black Friday è già partito in casa Sky, ma affrettati perché l’offerta è davvero limitatissima. Ancora per poco puoi usufruire della promozione che ti permette di avere Sky TV e Netflix + Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese e, tieniti forte, ricevere a casa entro natale anche una Xbox Series S.

Esatto, approfittando adesso dello sconto avrai la possibilità di farti un regalo di Natale in largo anticipo, ma sicuramente gradito: Xbox Series S è la piccola console di ultima generazione firmata Microsoft, perfetta per giocare alle ultime importanti uscite come FIFA 23 e Call of Duty Modern Warfare 2.

Come avere Xbox Series S gratis con le offerte Black Friday di Sky

Usufruire dell’offerta è molto semplice. Basta collegarti alla pagina ufficiale e cliccare sul pulsante “Acquista Ora” per stipulare subito l’abbonamento Sky oppure su “Ti chiamiamo noi” per ricevere immediatamente una chiamata da un operatore che ti fornirà tutti i dettagli necessari.

Sebbene la promozione pubblicizzi il pacchetto Sky TV + Netflix, puoi anche scegliere Sky Sport, a cui affiancare poi i canali Cinema. La scelta è tua: quel che è certo è che, in ogni caso, una volta finalizzato l’acquisto riceverai una email di conferma in cui verrà indicato l’indirizzo di spedizione della tua Xbox Series S.

La console, assicura Sky, ti sarà recapitata a casa entro Natale dandoti modo di fare un regalo inaspettato o, perché no, di farti un autoregalo con larghissimo anticipo. E dato che la Series S praticamente non la paghi, puoi approfittare dei soldi risparmiati per acquistare un abbonamento Xbox Game Pass, con cui accedere subito a oltre 100 giochi disponibili nel catalogo.

Ricordati che la console è totalmente digitale, senza lettore disco, con SSD da 512 GB e controller Xbox ovviamente incluso ed ha un valore commerciale di 299,99 euro. Mica male come regalo, no? Allora collegati alla pagina ufficiale dell’offerta Black Friday di Sky e completa il tuo acquisto per iniziare presto a giocare con i titoli di nuova generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.