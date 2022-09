Xbox Series S regala FIFA 23 su Amazon: lo sconto

In questo momento, il bundle che include Xbox Series S e FIFA 23 è disponibile in sconto su Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare la piattaforma videoludica e ricevere in regalo il codice necessario a scaricare e installare la nuova simulazione calcistica targata EA Sports.

FIFA 23 gratis con Xbox Series S: l’offerta su Amazon

La console next-gen di casa Microsoft integra sotto la propria scocca una SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione, mentre tra le altre specifiche tecniche spiccano una CPU octa core Zen 2 custom e una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS di potenza. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare Xbox Series S con FIFA 23 in regalo al prezzo di 299,99 euro invece di 379,98 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno curata dalla logistica Amazon: se la ordini subito, domani sarà collegata al tuo televisore.

C’è un’alternativa da segnalare per chi desidera risparmiare: lo stesso bundle con il gioco gratis, ma con la versione ricondizionata della console, è proposto a 50 euro in meno.

