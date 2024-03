Offerte di Primavera: risparmia con lo smartphone OPPO A78

Dai un’occhiata all’offerta di Amazon su OPPO A78 se stai cercando un nuovo smartphone, per te o da regalare. La promozione in corso lo mette in vendita (con disponibilità immediata e spedizione gratuita) a un prezzo molto inferiore rispetto a quello medio. È una delle occasioni di oggi tra le proposte imperdibili della Festa delle Offerte di Primavera.

OPPO A78 tra le occasioni di primavera su Amazon

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Tra le specifiche tecniche più importanti vale la pena citare il display da 6,56 pollici con risoluzione HD+, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, supporto alle reti 5G, altoparlanti stereo e batteria da 5.000 mAh con tecnologia SUPERVOOC da 33W per la ricarica rapida. Per altri dettagli consulta la scheda del telefono.

In questo momento puoi acquistare OPPO A78 al prezzo di 179 euro, molto inferiore rispetto a quello medio di 229 euro. Nella confezione sono inclusi il caricatore, un cavo USB-C e il supporto per auto, particolarmente comodo per la navigazione stradale. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, consegna gratuita entro un giorno e possibilità di restituzione nei primi 30 giorni dal ricevimento. Puoi scegliere tra le colorazioni Aqua Green e Glowing Black, la spesa non cambia.

testo

Non lasciarti scappare la Festa delle Offerte di Primavera, che dura solo fino a lunedì 25 marzo. Visita la pagina amazon.it/springdealdays e trova l’affare perfetto per te tra le migliaia di occasioni proposte in tutte le categorie dell’e-commerce.