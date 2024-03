Offerte di Primavera: sconti sugli indispensabili per il barbecue

Finalmente, è arrivata la bella stagione: tra le Offerte di Primavera su Amazon ce ne sono alcune molto interessanti per chi si appresta a preparare barbecue e grigliate. Abbiamo selezionato alcuni degli sconti a tema più interessanti disponibili in questo momento. Eccoli.

Barbecue e grigliata: le Offerte di Primavera su Amazon

Partiamo da un grande classico: il barbecue a carbone di Weber. In questo momento, il modello con 57 centimetri di diametro è protagonista di una promozione molto interessante.

Passiamo al set di accessori che include ben 25 pezzi, realizzati in acciaio inossidabile. Ci sono pinze, spazzole, forchette, saliere e molto altro ancora. Dai un’occhiata all’offerta in corso.

La sicurezza prima di tutto: ecco i guanti resistenti al calore, in grado di sopportare alte temperature fino a 800 gradi. Li trovi in offerta su Amazon.

Perfetto per il giardino e per il campeggio, questo tavolo pieghevole ha dimensioni 100×60 centimetri e un’altezza regolabile da 73 a 94 centimetri. Può essere tuo in forte sconto.

Se preferisci goderti la bella stagione all’aria aperta su un prato, la coperta da pic-nic impermeabile e pieghevole da 200×200 centimetri, comoda da trasportare, è in offerta sull’e-commerce.

C’è anche la versione più piccola (e più economica) da 140×180 centimetri.

All’ora di pranzo, metti in tavola questo set di posate in acciaio inossidabile con custodia portatile e apribottiglie. È in promozione.

Per tenere al fresco i cibi che hai preparato la borsa termica grande con tracolla di Guzzini. Approfitta dello sconto su Amazon e risparmia.

Chiudiamo l’elenco con quella termica riutilizzabile, adatta anche alla spesa. Eccola in sconto.

Non lasciarti sfuggire la Festa delle Offerte di Primavera: l’evento terminerà lunedì 25 marzo. Visita amazon.it/springdealdays e trova l’affare che stai cercando.