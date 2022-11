Offerte e prezzo fisso, ecco perché scegliere NeN

Parlare di gas ed elettricità in questo periodo molto particolare fa salire i brividi sulla schiena. Per fortuna non mancano le soluzioni alternative con offerte e prezzo fisso, con NeN che rappresenta una soluzione molto pratica.

Ci sono quattro motivi più che validi per scegliere NeN. Vediamo quali sono.

Prezzo fisso con rate da 12 mesi

È il fiore all’occhiello di NeN. 12 mesi con rate a prezzo fisso, che tengono lontani da sorprese poco piacevoli, soprattutto in un periodo di caro bollette come quello attuale.

Gli utenti pagheranno sempre la stessa cifra, priva quindi di rincari o costi extra. Le rate verranno stabilite al momento della stipula del contratto, che talaltro non prevede alcun vincolo.

Mostrando l’ultima bolletta pagata, NeN invierà immediatamente la cifra che verrà pagata mensilmente. Alla fine dei dodici mesi, se il prezzo della materia prima è aumentata, NeN provvederà alla variazione, avvisando però prima il cliente.

A questo punto ci sono due alternative: pagare la nuova cifra ogni mese oppure decidere di cambiare gestore.

Preventivo prezzo fisso e attivazione

Entrando in questa pagina, è possibile conoscere quanto si andrebbe a pagare con NeN. Si può inoltre scegliere l’utenza (gas o luce) oppure optare per entrambe.

NeN invierà il preventivo dopo aver calcolato i costi sull’ultima bolletta ricevuta dall’attuale gestore, che va caricata direttamente se disponibile in digitale oppure dopo averla fotografata.

Non c’è una lunga attesa, poiché NeN risponderà in pochissimi minuti.

Energia rinnovabile

L’energia che NeN fornisce è al 100% green. Ciò vuol dire che l’energia elettrica viene prodotta da centrali eoliche, solari e idroelettriche.

Ciò perché il gestore tiene molto all’ambiente e quindi preferisce affidarsi alle fonti rinnovabili piuttosto alle classiche centrali elettriche.

Zero costi nascosti e risparmio sicuro

NeN è un gestore all’insegna del risparmio. A differenza delle bollette che, ogni mese, aumentano in concomitanza con l’aumento del costo della materia prima, quelle di NeN per 12 mesi hanno un costo fisso.

Inoltre, le fastidiose operazioni burocratiche con NeN non sono previste, poiché l’attivazione del servizio avviene totalmente online tramite registrazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.