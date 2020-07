Tutto ciò che serve per lavorare in mobilità o in smart working così come per studiare con le modalità della didattica a distanza e per l’intrattenimento multimediale: HP 255 G7 è un laptop versatile, proposto oggi su eBay al prezzo di 339,90 euro.

HP 255 G7 8/256 GB: il laptop in offerta su eBay

La scheda delle specifiche tecniche vede la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione 1366×768 pixel, processore AMD A4-9125, GPU AMD Radeon R3, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per lo storage, porte USB 2.0 e 3.1, uscita video HDMI per il collegamento a un monitor esterno, slot Ethernet, moduli WiFi e Bluetooth, lettore di schede SD e batteria da 31 Wh. Il tutto con dimensioni pari a 38×25,4×2,4 cm e un peso che si attesta a 1,86 Kg.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo di 339,90 euro con la consegna a domicilio in pochi giorni. Il prodotto si trova in Italia e il venditore ha oltre 90.000 feedback positivi su eBay.