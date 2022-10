Offerte Esclusive Prime: gruppi di continuità

I blackout non fanno paura se si dispone di un gruppo di continuità. Oggi è l’occasione giusta per acquistarne uno, garantendosi così un inverno privo di brutte sorprese. Quelli del marchio Tecnoware sono proposti in forte sconto grazie all’evento Offerte Esclusive Prime in scena su Amazon.

Tecnoware: gruppi di continuità in sconto su Amazon

Sono tre i modelli interessati da una forte riduzione di prezzo, chi è interessato li trova di seguito. Per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche, dell’autonomia garantita e delle prese di alimentazione integrate, invitiamo a visitare le schede dei prodotti.

Nel caso del modello più performante si arriva a un’autonomia garantita di 17 minuti per il PC o di 60 minuti per il modem.

L’unico requisito necessario per poter acquistare i prodotti scontati con le Offerte Esclusive Prime è un abbonamento Prime attivo. Chi ancora non ne dispone, può effettuare la sottoscrizione a costo zero grazie ai 30 giorni di prova gratuita. È incluso, tra le altre cose, l’accesso allo streaming da Amazon Prime.

