 Ferrari Luce di Jony Ive non piace: è 'un insulto estetico'
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La Ferrari Luce di Jony Ive non piace: è 'un insulto estetico'

Da Calenda a Montezemolo, la nuova Ferrari Luce ha già una schiera di detrattori: il design non convince, Jony Ive ha preso un granchio?
La Ferrari Luce di Jony Ive non piace: è 'un insulto estetico'
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Da Calenda a Montezemolo, la nuova Ferrari Luce ha già una schiera di detrattori: il design non convince, Jony Ive ha preso un granchio?
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Quella del titolo è una citazione, sia chiaro, più precisamente da un post di Carlo Calenda, che su Facebook ha definito così la nuova Ferrari Luce. Il leader di Azione ha fatto ironicamente i complimenti a John Elkann per il tentativo di semidistruggere la Casa di Maranello, dopo aver fatto lo stesso con Marelli, Comau, Iveco, Fiat, Alfa, Maserati, Lancia, Scuderia Ferrari, Juventus. I gusti son gusti, su questo non si discute, ma il giudizio del politico sembra essere condiviso da molti.

Il problematico annuncio della Ferrari Luce

C’è anche l’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo tra quelli che non hanno apprezzato il design della prima auto elettrica del marchio, auspicando che Almeno si tolga il cavallino, Questa è una macchina che sicuramente almeno i cinesi non ci copieranno.

Eppure, il coinvolgimento nel progetto di Jony Ive (ex Apple) e della sua a LoveFrom avrebbe dovuto fare proprio dell’estetica un punto di forza. Sono solo due esempi, ma è sufficiente un giro sui social per trovare una miriade di commenti negativi.

Il design di Ferrari Luce

Nemmeno gli azionisti hanno reagito bene alla presentazione della Ferrari Luce, con un calo di oltre il 7% in Borsa nelle ore immediatamente successive all’annuncio (o meglio dell’unveil). E poi c’è la questione del prezzo da 550.000 euro che qualcuno ritiene uno sproposito per una quattroruote senza motore endotermico, pur avendo i connotati di una supercar.

Ferrari non è Apple e Luce non è un iPhone

Può essere che Jony Ive abbia perso il suo tocco magico? Oppure, come fu all’epoca del primo iPhone, il tempo gli darà nuovamente ragione e ci troveremo a parlare di giudizi affrettati? Per il momento, i feedback raccolti dai canali ufficiali del Cavallino non sono entusiasmanti: È in vendita su Temu?, È la nuova Teslarari?, Ricopritela. Forse il migliore è quello che chiede di mettere il logo Apple sulla carrozzeria.

Pubblicato il 26 mag 2026

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