Il design della Ferrari Luce firmato Jony Ive (video e immagini)

Tolti i veli a Ferrari Luce, la prima auto elettrica del Cavallino Rampante. Si apre un nuovo capitolo per la Casa di Maranello , è quanto si legge nel comunicato che accompagna la presentazione ufficiale del veicolo. Dopo la conferma del nome avvenuta a febbraio, è tempo di dare uno sguardo da vicino alla quattro ruote disegnata da LoveFrom di Jony Ive (ex Apple) e Marc Newson.

Un primo sguardo a Luce, la Ferrari elettrica

Concentriamoci qui proprio sul design, a cui l’azienda ha voluto dare un approccio fuori dagli schemi, capace di rimarcarne l’unicità anche sul piano tecnologico . L’obiettivo è stato conferire un’identità specifica, seguendo la stella polare della semplificazione, con stilemi che richiamano figure chiuse e forme levigate e pure . Alla fase di sviluppo ha partecipato il Design Studio interno, prendendo il concept e implementando i vincoli architetturali e i requisiti omologativi di una vettura sportiva stradale prodotta in serie.

Per quanto riguarda gli esterni, la nuova architettura di Ferrari Luce ha permesso di integrare quattro porte e cinque sedili.

Il tratto distintivo è la glass house, una sorta di conchiglia che si estende al di sotto della linea di cintura fino alle estremità.

Al tempo stesso, gli interni hanno forme essenziali, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di tessuto e combinazioni cromatiche.

C’è un’architettura a quattro motori che opera a un massimo di 800 V, con quelli posteriori da 310 kW/355 Nm e anteriori da 105 kW/140 Nm.

Alla realizzazione degli pneumatici hanno contribuito Pirelli, Michelin e Bridgestone, con una gamma completa composta da due gomme da asciutto, due invernali e una runflat.

Ha partecipato alla fase di progettazione anche Samsung Display, sviluppando in esclusiva i pannelli OLED dedicati alle tre aree di visualizzazione dell’abitacolo: binnacle, pannello centrale e posteriore. In totale ci sono quattro unità da 12,9, 12, 10,1 e 6,3 pollici.

Che non sia un’auto elettrica per tutti lo si sapeva già: si parte dal prezzo di 550.000 euro per la configurazione base, più le personalizzazioni.

Per quanto riguarda i colori, Ferrari Luce sarà proposta in un primo momento nelle tinte Azzurro la Plata, Giallo Luce, Rosso Dino, Bianco Artico. Per tutte le specifiche rimandiamo al comunicato ufficiale (link a fondo articolo.