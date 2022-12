Offerte fibra FTTC per la fine dell’anno: ecco le migliori due

Ci sono ancora tantissime zone in Italia dove gli utenti non hanno accesso alla fibra FTTH. Per molti di loro, fortunatamente, è disponibile la fibra FTTC, acronimo di Fibe To The Cabinet.

È una rete ibrida, in cui la fibra degli armadietti stradali arriva dalla centrale, per poi essere portata alle abitazioni con il classico cavo in rame.

Le prestazioni, ovviamente, non possono essere paragonate alla FTTH, però le performance della connessione è ugualmente buona, migliore sicuramente dell’ADSL. La velocità in download raggiunge i 200 MBPS, mentre in upload i 20 MBPS.

Fra le tante offerte per questa tipologia di fibra, quali sono le migliori da prendere in considerazione prima della fine dell’anno? Fastweb e Vodafone. Vediamole nei dettagli.

Offerte fibra FTTC: le due migliori

Ecco nei dettagli le due migliori offerte fibra FTTC:

Fastweb : qui abbiamo tre offerte diverse. La prima è Casa Light , che ha un costo di 25,95 euro al mese . Le chiamate sono a consumo (15 cent/minuto) senza scatto alla risposta e la velocità di Internet arriva fino a 200 MBPS in download. Non sono previsti costi di attivazione e il Modem FASTGate è in comodato d’uso. La seconda offerta è Casa a 29,95 euro al mese , dove le chiamate sono illimitate e la velocità di Internet è uguale alla precedente offerta. Il modem in comodato d’uso NeXXt con Alexa integrata . La terza offerta è Casa Plus a 35,95 euro al mese, che rispetto alla precedente comprende 2 extender Wifi (Booster) e un servizio Assistenza Plus. Per attivarle, accedere a questo link.

: qui abbiamo tre offerte diverse. La prima è , che ha un costo di . Le chiamate sono (15 cent/minuto) senza scatto alla risposta e la velocità di Internet arriva fino a 200 MBPS in download. Non sono previsti costi di attivazione e il è in comodato d’uso. La seconda offerta è a , dove le chiamate e la velocità di Internet è uguale alla precedente offerta. Il modem in comodato d’uso . La terza offerta è Casa Plus a 35,95 euro al mese, che rispetto alla precedente comprende (Booster) e un servizio Assistenza Plus. Per attivarle, accedere a questo link. Vodafone: due sono le offerte. La prima è Internet Unlimited a 27,90 euro al mese, con chiamate illimitate e Internet illimitato fino a 200 MBPS e con il modem WiFi è in comodato d’uso gratuito, mentre la seconda è Internet Unlimited V-MAX a 32,90 euro al mese, che si differenzia dalla precedente per il servizio Rete Sicura Family con Antivirus e Parental Control. Per attivarle, entrare in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.