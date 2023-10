10 offerte imperdibili nelle ultime ore della Festa Prime

Conto alla rovescia per la Festa delle Offerte Prime su Amazon: l’evento si concluderà a mezzanotte. Rimangono dunque poche ore per approfittare di sconti e promozioni in ogni categoria dell’e-commerce. Qui è dove mettiamo in evidenza alcune occasioni imperdibili, dieci per la precisione, da tenere in considerazione se si vuole fare shopping risparmiando. Tutto ciò che serve per approfittarne è un abbonamento Prime attivo.

Festa delle Offerte Prime: gli affari imperdibili

Partiamo da due notebook: il primo è il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook con sistema operativo ChromeOS, display da 15,6 pollici e processore Intel che oggi costa solo 189 euro. Per conoscere tutti i dettagli sulle specifiche tecniche consulta la scheda del prodotto.

Passando a Windows 11, c’è il modello ASUS Zenbook 14 con schermo da 14 pollici, processore AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB. Ottimo per lavorare e per lo studio, è in offerta a -200 euro.

Non mancano ovviamente le promozioni sui dispositivi Amazon. Fra tutti, segnaliamo due affari. Uno è quello che interessa il bundle con lo smart speaker Echo Pop e la lampadina LED intelligente Philips Hue White, insieme a soli 24 euro, con una riduzione che tocca il 66% sul listino ufficiale.

Rimanendo in tema smart home e casa, Tineco FLOOR ONE S5, l’aspirapolvere senza fili intelligente e con lavapavimenti, è al prezzo di 359 euro approfittando dello sconto applicato in automatico e del coupon da attivare.

Per i creativi c’è lo sconto del 43% sull’abbonamento annuale al piano Photography di Adobe Creative Cloud con Photoshop, Lightroom e le funzionalità di intelligenza artificiale di Firefly.

Chi cerca uno smartphone può puntare con decisione sul modello OnePlus 10T 5G, grazie all’offerta Prime a -44% che lo rende un vero affare.

Il televisore da 40 pollici di Hisense (serie A4G) è in offerta al prezzo di 229 euro. Integra tutte le funzionalità smart tipiche della categoria per lo streaming dalle principali piattaforme.

Il bundle DJI Mini 2 Fly More Combo con garanzia Care Refresh e una miriade di accessori per il volo (incluse tre batterie) è in sconto di ben 130 euro rispetto al listino.

Un prodotto indispensabile, perfetto per fare scorta approfittando dello sconto odierno, è il detersivo in pastiglie per la lavastoviglie: 152 capsule di Fairy Platinum in promozione a -32% sono un must.

E in conclusione, l’immancabile caffè Borbone con l’offerta sulla confezione da 100 capsule compatibili.

Per l’elenco completo delle promozioni, aggiornato fino alla fine dell’appuntamento, visitare la sezione dedicata.

Non aspettare oltre, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e partecipa alla Festa delle Offerte Prime: hai a disposizione ancora poche ore per farlo, l’evento terminerà a mezzanotte. Con lo stesso abbonamento potrai accedere, tra le altre cose, ai contenuti in streaming su Prime Video per un mese senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.