Offerte di lavoro tech: le migliori di maggio 2021

Le previsioni di mercato sono chiare: il dipanarsi dell'orizzonte procede con l'incedere dei vaccini e delle riaperture, indicando importanti segnali di ripresa economica fin dai prossimi mesi. Inevitabilmente ciò sarà accompagnato da un grande fermento sul mercato del lavoro (in modo particolare per l'area tech, in assoluto la più sollecitata in questo anno di pandemia): nuove posizioni vanno ad aprirsi, nuove occasioni vengono a crearsi e nuova mobilità sta per scatenarsi a fronte dei desideri di ricollocamento che potrebbero presentarsi. Questo è dunque il momento giusto per chiunque stia cercando nuove opportunità, un posto di lavoro o semplicemente nuove ambizioni. La cosa più importante è farsi trovare nel momento giusto con le competenze giuste, tenendo gli occhi aperti sulle occasioni che vanno ad aprirsi in questa fase anche e soprattutto nel mondo tech.

Con questa rubrica mensile in collaborazione con ReteInformaticaLavoro intendiamo mettere a disposizione proprio alcune di queste occasioni, così che valgano da vetrina rappresentativa di ciò che è possibile trovare in questo momento a disposizione in tutta Italia. La raccomandazione è tuttavia quella di aprire un proprio profilo e iniziare ad affinare le proprie competenze, mettendo così nel mirino il proprio futuro lavoro potenziale in attesa di incontrare la migliore delle opportunità.

Maggio 2021: le migliori offerte di lavoro per l'IT

A seguire le offerte disponibili questo mese, raggruppandole per località e ricordando come le prospettive dello smart working possano comunque consigliare di aprire un contatto laddove possa essere possibile anche una collaborazione da remoto. Ogni link contiene tutti i dettagli sulla posizione cercata: non resta che approfondire ed inviare eventualmente la propria spontanea candidatura.

Queste alcune delle offerte attualmente disponibili:

Como

TXT E-Solutions SpA – System architect

“TXT Group è un provider IT end-to-end internazionale di consulenza per soluzioni software e servizi, che supporta la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi core dei clienti. Con un portafoglio software proprietario e una profonda esperienza nei domini verticali, TXT Group opera in diversi mercati, con un'impronta crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech“.

Monza Brianza

TeamSoft Servizi Professionali srl – Php developer

“TeamSoft Servizi Professionali, società che vanta lunga esperienza in campo informatico, cerca per società del gruppo: Sviluppatore PHP Siamo alla ricerca di uno Sviluppatore Senior da inserire nel nostro Team per sviluppo di software sia lato back end che front end, che dimostri forte passione per il suo lavoro e interesse a lavorare anche con mansioni da Team Leader in un contesto in continua crescita“.

Milano

Tailor&Fox Srl – Progettista sw embedded – energy market – TF104

“L'Azienda nostra Cliente è specializzata da oltre 20 anni nella gestione energetica e nel monitoraggio dell’efficienza energetica tramite hardware e software proprietari, ed è parte di un Gruppo Multinazionale leader nel settore delle Energie Rinnovabili“.

“Reti SpA è alla ricerca di un Oracle/SQL Server DBA con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo. L’opportunità: Sarai inserito in uno dei nostri progetti e lavorerai per un grande cliente assicurativo all’interno di un team di consulenti Reti, di cui diventerai il punto di rifermento in materia di Database“.

“Quence (quence.it), azienda giovane fondata nel 2014, con alla base l’esperienza ventennale dei fondatori, è un fornitore e interlocutore qualificato di riferimento in Italia e in ambito internazionale di importanti aziende e gruppi industriali per il Software Testing e Software Quality Assurance, e in particolare della Testing Automation, per competenze e soluzioni innovative in domini Business Critical e Mission Critical“.

“R1 S.p.A. è la società capogruppo di R1 Group, che affianca le aziende nei processi di business grazie alle continue attività di project management e alle più moderne soluzioni dei partner. Oggi R1 S.p.A è riconosciuta come uno dei partner tecnologici più affidabili per intraprendere importanti progetti di integrazione di sistemi, grazie alle competenze tecniche del personale e alla solidità finanziaria certificata con Rating 1 CRIBIS“.

“Il candidato ideale è Diplomato o Laureato in Discipline Tecnico Scientifiche dovrà essere in grado di produrre analisi tecniche, pianificare un’attività e di relazionarsi con il cliente in affiancamento al nostro team”.

Roma

ICTpiù – Front end developer

“Ictpiù, divisione specialistica informatica di Lavoropiù SpA, è alla ricerca di un Front End Developer per un cliente di Roma . Requisiti: Laurea triennale o magistrale in discipline scientifiche o ingegneristiche, Conoscenza approfondita di ReactJS / Redux, Angular, Javascript, Spring framework, NodeJS / MongoDB“.

“Gway S.r.l. è la società di R1 Group dedicata alla consulenza, al mondo applicativo e alla Governance dei sistemi in esercizio. Gway affianca aziende, Enti e Pubbliche Amministrazioni nella definizione delle strategie di crescita e di sviluppo di nuovi modelli di business con soluzioni e servizi innovativi“.

Torino

TXT e-Solutions – Aeromechanical software engineer

“TXT e-Solutions , società del Gruppo TXT, è alla ricerca di un Aeromechanical Software Engineer per la divisione Aerospace & High Tech“.

Napoli

Time Vision – Sviluppatore Web

“Time Vision Scarl, Agenzia per il lavoro accreditata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricerca per il proprio staff interno, Sviluppatori Web Siamo alla ricerca di sviluppatori web con esperienza middle o senior di almeno 3 anni“.

Ravenna

Living Business SaS – Sviluppatore PHP junior

“RICERCHIAMO CON CARATTERE DI URGENZA PROGRAMMATORE PHP JUNIOR Ricerchiamo un Programmatore PHP Junior per azienda informatica che dal 2003 si occupa di sviluppare software gestionale per la piccola media impresa e sta crescendo“.

Rimini

Umana SpA – Help desk informatico – MS-REC-HDS

“Per importante Azienda Cliente, specializzata in attività informatiche ed elettroniche con particolare riferimento all’utilizzo di sistemi gps per la localizzazione satellitare, ricerchiamo: n°1 HELP DESK INFORMATICO Mansione: la risorsa si occuperà di fornire assistenza da remoto (tramite mail, gestionale interno, chat ecc..) ai tecnici durante l’installazione dei prodotti“.

“Il profilo ideale è una persona con esperienza nel mantenimento (e sviluppo) di soluzioni a supporto delle diverse interfacce utilizzate dalla nostra piattaforma, capace di disegnare e mantenere uno Schema di Dati efficace a rispondere alla realtà dinamica del servizio che offre Welevel“.

Bari

Fincons SpA – Web Developer – Microservices Design And Development

“Fincons, realtà di dimensione europea, opera nel mercato dell'ICT dal 1983, come Partner per le aziende che perseguono un allineamento tra strategia di business e i loro sistemi di Information Technology. La proposta al mercato si riassume in: IT Business Consulting, Sviluppo di Soluzioni Core Business, System Integration di prodotti di Vendor Internazionali, Application Management“.

Ogni link rappresenta un'opportunità da cogliere: sulle singole pagine sono contenuti i dettagli sull'annuncio, sui requisiti, sul contesto professionale ed una scheda descrittiva dell'azienda. Tramite medesima pagina è inoltre possibile inviare la propria candidatura o il proprio Curriculum Vitae.