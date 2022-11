Offerte luce gas e Internet a novembre: ecco la migliore

Negli ultimi mesi gli aumenti dei costi dell’energia hanno portato l’inflazione a cifre record come mai viste negli ultimi 40 anni. Per questo motivo sono iniziate e proliferare le offerte luce gas e Internet.

Queste offerte hanno attirato e stanno continuando ad attirare sempre più utenti, che sono alla costante ricerca di modi differenti per poter abbattere i costi in bolletta.

In pratica, le tariffe Internet casa vengono associate ai servizi di gas e luce, che sono già congiunti da tempo, ma si può anche optare in alcuni casi soltanto per la fornitura di gas o per quella di energia elettrica.

Le proposte arrivano da diversi provider, che hanno stretto delle partnership commerciali con le aziende che forniscono gas o luce oppure entrambi. Uno di questi è Fastweb.

Offerte luce gas e Internet: come funziona con Fastweb

Di solito le offerte luce gas e Internet prevedono il pagamento delle varie utenze in un’unica bolletta, molto spesso a prezzi più che vantaggiosi e scontati, cosa che si evince meglio se si fa un confronto con la sottoscrizione dei servizi separata.

Ci sono alcuni casi in cui la tariffa viene conteggiata separatamente, ma i vantaggi comunque coinvolgono ugualmente ognuna delle utenze comprese nel pacchetto.

In questo mese di novembre, la migliore offerta in tal senso è quella proposta da Fastweb + Eni Plenitude. Ecco i dettagli:

Fastweb Casa con telefonate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, Internet illimitato, modem in comodato d’uso gratuito con Alexa integrato e costo di attivazione incluso;

con telefonate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, Internet illimitato, modem in comodato d’uso gratuito con Alexa integrato e costo di attivazione incluso; Eni Plenitude a scelta tra gas o luce oppure entrambi.

Per usufruire di tale offerta, bisogna accedere qui e cliccare su “Abbonati online”.

Il costo mensile di Fastweb Casa + Eni Plenitude è di 19,95 euro al mese per 2 anni, che passerà poi a 26,95 euro. Lo sconto su gas o luce sarà di 3 euro per 24 mesi, 6 euro se si opta per entrambe.

La copertura di Internet è disponibile in ADSL, FTTC o FTTH.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.