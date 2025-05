Offerte mobile imperdibili: Kena Mobile abbassa i prezzi

Kena Mobile propone nuove offerte pensate per chi cerca un piano mobile conveniente, ricco di Giga e senza vincoli nascosti. Grazie alla rete TIM, una delle più affidabili in Italia, Kena unisce copertura capillare e tariffe chiare. Le promozioni di maggio 2025 sono dedicate soprattutto a clienti provenienti da altri operatori virtuali, ma non solo.

Le offerte principali di Kena

5,99 euro al mese

Per clienti Iliad, Fastweb, ho., altri MVNO e nuovi numeri

100-200 Giga con ricarica automatica

Minuti illimitati

200 SMS

Attivazione gratuita con consensi commerciali

Primo mese gratuito

6,99 euro al mese

130-230 Giga

Minuti illimitati

200 SMS

Attivazione gratuita con consensi commerciali

Primo mese gratuito

7,99 euro al mese

150-250 Giga

Minuti illimitati

200 SMS

Attivazione 2 euro con consensi commerciali

Primo mese gratuito

9,99 euro al mese

230-330 Giga

Minuti illimitati

200 SMS

Attivazione e consegna SIM gratuite

11,99 euro al mese

Per clienti Vodafone, WindTre, Very e TIM

100-200 Giga

Minuti illimitati

200 SMS

Attivazione e consegna gratuite

Servizi e vantaggi inclusi

Kena offre una copertura del 99% della popolazione italiana grazie alla rete TIM, con velocità fino a 60 Mbps in 4G. Tutte le offerte sono prive di costi nascosti o penali, gestibili comodamente tramite l’app MyKena, disponibile per Android e iOS.

Con l’app è possibile:

Controllare credito, Giga e minuti

Ricaricare il proprio numero o quello di altri

Cambiare offerta in autonomia

Gestire fino a 7 linee contemporaneamente

Attivazione semplificata e Giga extra

Attiva la tua SIM Kena direttamente online, anche con SPID o Video Selfie. Con la ricarica automatica, ottieni 100 Giga extra al mese. Se finisci i tuoi Giga prima del tempo, puoi usare il servizio RESTART per rinnovare l’offerta al costo standard.

Supporto sempre disponibile

Per qualsiasi esigenza è possibile contattare il servizio clienti o utilizzare KenAI, l’assistente virtuale. Per conoscere l’offerta completa di Kena clicca qui.