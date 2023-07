NVIDIA SHIELD TV e SHIELD TV Pro in offerta al Prime Day

I lettori multimediali NVIDIA SHIELD TV (-35 euro) e SHIELD TV Pro (-35 euro) sono in sconto su Amazon in occasione del Prime Day. Entrambi i modelli basano il loro funzionamento sulla piattaforma Android TV per garantire l’accesso a tutti i servizi di streaming e alle applicazioni (oltre che ai giochi) distribuiti su Play Store.

Prime Day fa scendere i prezzi di NVIDIA SHIELD TV

In particolare, il modello SHIELD TV è spinto dal processore Tegra X1+ con una GPU a 256 core dedicata. Oggi lo si può acquistare al prezzo finale di 124 euro, approfittando di uno sconto del 25%.

Pieno supporto invece alla risoluzione Ultra HD 4K per SHIELD TV Pro, in questo momento a 184 euro con una riduzione del 16%. Il telecomando è lo stesso per i due modelli, con microfono per l’interazione vocale.

Come accennato in apertura, non mancano le funzionalità dedicate espressamente al gaming, come da tradizione per NVIDIA. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Gli sconti sui media player di NVIDIA fanno parte del Prime Day, l’evento che Amazon riserva in esclusiva ai suoi clienti Prime. Possono partecipare anche tutti gli altri, attivando il mese di abbonamento gratuito e mettendo così alla prova tutti i vantaggi inclusi, senza affrontare alcun costo.

