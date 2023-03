Offerte di Primavera: il compressore Xiaomi in sconto

Può un compressore d’aria essere smart? Sì, nel caso di Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, il più venduto tra quelli portatili su Amazon, protagonista oggi delle Offerte di Primavera con uno sconto del 10% rispetto al listino. Se con l’arrivo della bella stagione stai pensando di tirare fuori la bici o la moto dal garage, è quello che fa per te. Funziona senza problemi anche con le automobili, fermandosi in automatico quando raggiunge la pressione desiderata.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S: lo sconto

Integra una luce a LED per l’utilizzo notturno, con funzione SOS da attivare in caso di imprevisti. È composto da scomparti separati per meccanica e batteria, interruttore On-Off e tubo dell’aria flessibile. Supporta pressioni fino a 150 psi. È fornito con custodia, adattatore per valvola e ago. Si ricarica tramite porta USB-C, come gli smartphone e i tablet. Le dimensioni sono davvero compatte, il peso si attesta a soli 480 grammi. Tutti gli altri dettagli sono elencati nella scheda del prodotto.

Adatto a biciclette, moto, auto, con cinque diverse modalità di funzionamento preimpostate, Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S oggi può essere tuo al prezzo finale di 44,99 euro, grazie allo sconto del 10% applicato in automatico, con disponibilità immediata e spedizione gratuita in un solo giorno.

L’evento organizzato da Amazon per le Offerte di Primavera su Amazon andrà avanti fino alle 23:59 di domani, mercoledì 29 marzo. Qui segnaleremo gli sconti più interessanti tra quelli scovati all’interno delle sezioni Informatica ed Elettronica.

