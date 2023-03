L'istantanea Fujifilm Instax mini 11 tra le Offerte di Primavera

Fujifilm Instax mini 11 è la fotocamera analogica istantanea che permette di sperimentare un processo di creazione delle immagini ben diverso rispetto a quello su smartphone: inquadri, scatti e stampi. Oggi è proposta a prezzo scontato su Amazon in occasione dell’evento Offerte di Primavera. Un’ottima idea regalo, anche e soprattutto ora che, con l’inizio della bella stagione, gli spunti per immortalare nuovi ricordi di certo non mancano.

Fotografia: un’esperienza diversa con Fujifilm Instax mini 11

Dispone del flash integrato per ottenere un risultato perfetto anche di sera e negli ambienti chiusi, grazie anche al bilanciamento automatico dell’esposizione. Inoltre, estraendo l’obiettivo si attiva la modalità selfie ottimizzata per gli autoritratti. La stampa avviene su pellicole 62×46 mm. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, la macchina fotografica analogica istantanea di Fujifilm (modello Instax mini 11) è acquistabile al prezzo di soli 69,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. La colorazione è Pastel Green, come visibile in queste immagini.

Rimangono ancora poco più di 24 ore per sfogliare le Offerte di Primavera su Amazon: l’evento si concluderà domani, mercoledì 29 marzo, alle 23:59.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.