Offerte Primavera Amazon: il Fire TV Cube torna finalmente in SCONTO

Dai un tocco in più all’intrattenimento di casa con Fire TV Cube, il lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e che ti assicura una visione in 4K UHD, che oggi torna in sconto per le offerte di primavera di Amazon. Il prezzo è di 139,99 euro invece di 159,99, con spedizione Prime inclusa.

Fire TV Cube: come funziona

Il Fire TV Cube è un lettore multimediale per lo streaming che si connette direttamente al tuo televisore dandoti immediato accesso alle tue piattaforme preferite come Netflix, Prime Video e Disney+. Il supporto alla tecnologia WiFi di ultima generazione ti permette di goderti uno streaming alla migliore qualità possibile, con risoluzione 4K, tecnologie Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos.

Il controllo a mani libere tramite Alexa ti permette di gestirlo con semplici comandi vocali, anche quando sei dall’altra parte della stanza. Per questo è anche compatibile con dispositivi per la Casa Intelligente, dandoti la possibilità di controllare tutto con la voce o anche dallo schermo del tuo televisore.

Al Fire TV Cube puoi collegare facilmente qualsiasi dispositivo compatibile in modo da avere tutto in un’unica interfaccia: streaming, console di gioco, webcam e molto altro ancora.

Con le offerte Amazon diventa sempre uno dei prodotti più venduti: approfitta oggi degli sconti di primavera e acquistalo a soli 139,99 euro.