Offerte di Primavera Amazon: questo Mini PC è già tuo

Se stai cercando un Mini PC da mettere sulla scrivania, questa è l’occasione giusta per te: il modello ACEMAGICIAN T8 Plus può essere tuo con uno sconto totale di 200 euro. È perfetto per la produttività quotidiana, per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento multimediale. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico per le Offerte di Primavera su Amazon si aggiunge un coupon da attivare. Partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite.

ACEMAGICIAN T8 Plus: l’affare delle Offerte di Primavera

Diamo uno sguardo al comparto hardware integrato e alle sue principali specifiche tecniche: processore Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth, tre porte USB 3.0, due slot Ethernet, jack audio e tre uscite HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K. Le dimensioni sono davvero compatte, 8,9×8,9×4,4 centimetri, mentre il peso si attesta a 204 grammi, più o meno quello di uno smartphone. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Oggi, il Mini PC di ACEMAGICIAN (modello T8 Plus) può essere tuo al prezzo finale di soli 199 euro invece di 399 euro come da listino, semplicemente approfittando dello sconto complessivo da 200 euro proposto dall’e-commerce. Segnaliamo infine la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani sarà sulla tua scrivania.

Siamo ormai giunti alle ultime ore dell’evento Offerte di Primavera organizzato da Amazon. Si concluderà alle 23:59. Fino ad allora pubblicheremo su queste pagine le migliori occasioni da cogliere al volo.

