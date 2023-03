Offerte di Primavera: sconto 26% su Motorola Moto Edge 30 Fusion

La colorazione Viva Magenta realizzata in partnership con Pantone di Motorola Moto Edge 30 Fusion è protagonista oggi nelle Offerte di Primavera su Amazon con uno sconto del 26% sul listino: il prezzo dello smartphone crolla durante le ultime ore dell’evento organizzato dall’e-commerce. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione.

Motorola Moto Edge 30 Fusion: l’Offerta di Primavera

Il cuore pulsante è Android, con la garanzia di ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati in modo puntuale. Queste le specifiche tecniche più importanti: display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, processore Qualcomm Snapdragon 888+, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, supporto Dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G, GPS, NFC, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, fotocamere posteriori da 50+13 megapixel e anteriore da 32 megapixel, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, certificazione IP52 e batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 68 W. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare lo smartphone Motorola Moto Edge 30 Fusion nella colorazione Viva Magenta al prezzo finale di 499 euro invece di 679 euro come da listino, con uno sconto di 180 euro, disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà a casa tua.

Rimangono ancora poche ore per approfittare dell’evento organizzato da Amazon e dedicato alle Offerte di Primavera: si concluderà ufficialmente alle 23:59. Su queste pagine segnaleremo le migliori occasioni scovate all’interno delle categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.