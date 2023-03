Acer Aspire 3: tre notebook tra le Offerte di Primavera

Nell’ultima parentesi delle Offerte di Primavera su Amazon segnaliamo tre notebook in sconto fino a 230 euro appartenenti alla linea Acer Aspire 3, adatti a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale. Si tratta di computer portatili con processori Intel Core di undicesima generazione e caratterizzati da una cura particolare per quanto riguarda il design.

Offerte di Primavera: il tris di notebook Acer

Di seguito i tre modelli della linea proposti in promozione. Hanno tutti display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD: per l’elenco completo delle specifiche tecniche consultare le singole schede prodotto.

In tutti i casi il sistema operativo è Windows 11, con licenza ufficiale Microsoft, seppur in versioni differenti: modalità S per il primo e Home negli altri due casi.

È iniziato il conto alla rovescia per le Offerte di Primavera su Amazon: l’evento si concluderà ufficialmente alle ore 23:59. Fino ad allora, continueremo a segnalare su queste pagine le migliori occasioni scovate nelle categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.