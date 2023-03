HP 15s con Intel Core i7-12: il prezzo crolla su Amazon

Uno dei migliori affari proposti da Amazon in quest’ultima parentesi delle Offerte di Primavera è quello che permette di acquistare HP 15s approfittando di uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Il notebook è in grado di erogare una potenza di calcolo sufficiente a gestire ogni operazione della produttività quotidiana e risulta adatto anche per gaming, intrattenimento multimediale, navigazione o studio. Vediamo cosa lo rende un’occasione da non lasciarsi sfuggire, partendo dal sistema operativo: è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati.

L’Offerta di Primavera sul notebook HP 15s

Dando uno sguardo al comparto hardware, ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso, processore Intel Core i7-1255U con chip grafico ‎Intel Iris Xe, 16 GB di RAM, archiviazione affidata a una SSD da 512 GB ultraveloce, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, lettore SD, porte USB Type-A e Type-C, uscita video HDMI, jack audio e autonomia elevata. A racchiudere ogni componente un telaio dal design elegante e resistente. Se desideri conoscere altre informazioni, le puoi trovare nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il notebook HP 15s nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 679 euro invece di 999 euro come da listino, grazie a uno sconto di 220 euro. La diponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio gratuita in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania.

Siamo nelle ultime ore dell’evento Offerte di Primavera organizzato da Amazon, il primo grande appuntamento dell’anno dedicato allo shopping online. Si concluderà ufficialmente alle 23:59, fino ad allora continueremo a segnalare le occasioni migliori su queste pagine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.