Offerte di Primavera: Echo Show 15 con telecomando in sconto

Il più grande smart display di Amazon, il modello Echo Show 15, è protagonista oggi di uno sconto molto interessante nella versione con telecomando incluso. La Festa delle Offerte di Primavera è quasi finita, terminerà a mezzanotte: non perdere l’opportunità di risparmiare sull’e-commerce.

Echo Show 15 con telecomando: lo sconto di oggi

Integra l’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa e la piattaforma Fire TV per lo streaming dei contenuti multimediali dalle piattaforme più note (da Netflix a Prime Video, senza dimenticare Disney+, NOW e molte altre ancora), sfruttando così al meglio la sua ampia diagonale da 15,6 pollici. La risoluzione del pannello è Full HD. È possibile montarlo a parete in orizzontale o in verticale: l’interfaccia si adatterà automaticamente in base all’orientamento scelto, in più è possibile organizzarla a piacimento grazie ai tenti widget personalizzabili. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte della privacy con vari elementi di controllo come quello che permette di disattivare elettronicamente i microfoni premendo un pulsante o un altro per coprire la telecamera. Per saperne di più ti consigliamo di dare uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, lo smart display Echo Show 15 di Amazon, nella sua versione con telecomando, è in sconto del 27% rispetto al listino e lo puoi acquistare al prezzo finale di 219 euro. Hai anche la possibilità di provarlo per 30 giorni ed eventualmente restituirlo ottenendo un rimborso completo. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio prevista già entro domani.

Il tempo scorre inesorabile: rimangono ormai solo poche ore per unirti alla Festa delle Offerte di Primavera. Come già scritto, l’evento finirà a mezzanotte. Scopri le offerte migliori su amazon.it/springdealdays.