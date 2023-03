Notebook Acer a 279€ grazie alle Offerte di Primavera

Segnaliamo un’ottima occasione, tra le Offerte di Primavera su Amazon, per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da destinare a produttività di base, studio, navigazione o intrattenimento multimediale: il modello Acer Aspire 1 è proposto oggi al prezzo finale di soli 279 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio entro un giorno.

Acer Aspire 1: approfitta dello sconto sul notebook

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB 2.0 e 3.0, slot Ethernet, uscita video HDMI, jack audio e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in modalità S con licenza ufficiale. È inoltre incluso l’abbonamento alla suite Microsoft 365 Personal per l’utilizzo senza limitazioni di Word, Excel, PowerPoint e delle altre app che lo compongono, con 1 TB di spazio su OneDrive per il caricamento di file e documenti sul cloud. In questo momento, il notebook Acer Aspire 1 può essere tuo al prezzo finale di soli 279 euro, grazie allo sconto proposto da Amazon, un vero affare considerando quanto integrato.

L’evento organizzato dall’e-commerce per Offerte di Primavera terminerà questa sera alle ore 23:59. Fino ad allora, segnaleremo qui le migliori promozioni riguardanti le categorie Informatica, Elettronica e Videogiochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.