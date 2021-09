Offerte settembre Amazon: i migliori router da acquistare entro mezzanotte

Se sei alla ricerca di un buon router, le offerte di settembre di Amazon potrebbero fare al caso tuo, grazie ad alcuni sconti decisamente interessanti. Per questo abbiamo deciso di raccogliere alcune delle migliori soluzioni disponibili sul portale per ogni esigenza, così da aiutarti a scegliere ciò che fa per te. Tuttavia, le offerte termineranno a mezzanotte, salvo esaurimento scorte, ragione per cui non possiamo garantire la disponibilità dei prodotti al momento della lettura. Andiamo quindi a vedere quelli che, secondo noi, sono i modelli che dovresti prendere assolutamente in considerazione.

Asus RT-AC51U: il più economico

Il primo che vogliamo suggerirti è un prodotto economico quanto affidabile. Si tratta dell’Asus RT-AC51U, un router piuttosto completo dal punto di vista funzionale, senza enormi pretese, ma dal rapporto qualità/prezzo incredibile. Il Wi-Fi offre una velocità massima di 733Mbps grazie alla doppia banda, mentre le due antenne esterne garantiscono la stabilità del segnale. Le porte RJ45 LAN sono 4 a cui si aggiunge la porta WAN per la connessione al modem principale. Ottima la compatibilità con l’applicazione Asus Router che permette di gestire le impostazioni direttamente dai dispositivi mobili. Presente il Parental Control e la configurazione rapida e guidata tramite applicazione. Un dispositivo completo per chi cerca un buon router, garantito dall’affidabilità di Asus, spendendo il meno possibile.

Grazie alle offerte di settembre è possibile acquistarlo su Amazon a soli 29,90 euro scontato di quasi metà prezzo (48%).

Huawei Wi-Fi Router AX3: il miglior rapporto qualità/prezzo

Il secondo router è una soluzione che, a nostro avviso, rappresenta attualmente la migliore proposta per il rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Huawei Wi-Fi Router AX3, uno dei prodotti più accessibili che offre il nuovo standard Wi-Fi 6, in grado di offrire una velocità raddoppiata rispetto al suo predecessore. Eccellente il design che presenta 4 antenne esterne ripiegabili, ed un profilo estremamente sottile. Senza dubbio un grande punto a favore della trasportabilità, dato che riesce ad entrare senza problemi nella borsa o zaino del computer. Non manca l’integrazione con Huawei Share, che permette ai dispositivi supportati di collegarsi semplicemente avvicinandosi al router. Completano la dotazione 3 porte RJ45 Gigabit LAN, a cui si somma naturalmente la quarta porta WAN, ed il nuovissimo processore Gigahome quad-core da 1,4GHz. Un dispositivo tutto sommato essenziale, ma dalle grandi prestazioni perfetto per chi desidera il massimo dalla propria rete fissa.

Con un incredibile sconto del 50%, il’AX3 di Huawei è acquistabile su Amazon a soli 49,99 euro.

TP-Link Deco M4: per una maggiore copertura

Nel caso in cui la tua priorità fosse la copertura, piuttosto che le prestazioni, allora l’unica soluzione percorribile è senza dubbio un sistema Wi-Fi mesh. Quello che vogliamo proporti in questo caso è il TP-Link Deco M4, uno dei kit dal miglior rapporto qualità/prezzo disponibili attualmente. Questo si compone di 3 dispositivi, un router primario e due satelliti, che offrono una copertura di ben 370m2. Ideale quindi per case di medie dimensioni o su più livelli, dove inevitabilmente i modem principali, soprattutto quelli forniti dagli ISP, faticano ad offrire il giusto raggio d’azione. La configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi permette di avere la rete pronta all’utilizzo in pochi minuti. Presente il Parental Control e 2 porte RJ45 Gigabit LAN per la connessione dei dispositivi via cavo.

Con uno sconto del 36%, il kit Deco M4 è acquistabile al suo minimo storico su Amazon, solo 114,50 euro per un risparmio di ben 65,49 euro sul prezzo di listino.

Linksys WRT3200ACM: le migliori prestazioni

Passiamo adesso ad un router rivolto più che altro all’ambiente professionale o a chi ha particolari esigenze, e necessita di un dispositivo di altissimo livello. Stiamo parlando del Linksys WRT3200ACM, uno dei router dual band più veloci sul mercato. Particolarità, tuttavia, è nel firmware del dispositivo personalizzabile con le soluzioni open source di OpenWRT e DD-WRT. Questo permette di configurare qualsiasi parametro relativo alla rete, e creare dei veri e propri profili da salvare e caricare all’occorrenza. Si tratta quindi di un prodotto rivolto ad esperti che vogliono l’accesso completo alla rete senza le tradizionali limitazioni presenti sui router per utenti privati. Non è una soluzione adatta a tutti chiaramente, ma se sei alla ricerca di prestazioni estreme e possibilità praticamente illimitate, è senza dubbio il prodotto più adatto alle tue esigenze. Con 4 antenne ad alte prestazioni, ed una porta eSATA/USB, oltre che una USB 3.0, la soluzione di Linksys consente di condividere sulla rete qualsiasi dispositivo. La velocità massima in Wi-Fi raggiunge i ben 3200Mbps e non manca il supporto al MU-MIMO per una gestione intelligente della banda. Insomma, un dispositivo di fascia alta per chi vuole il meglio, senza alcuna limitazione da parte del produttore.

Con uno sconto del 28%, il router è acquistabile su Amazon a soli 179,99 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

TP-Link M7000: per internet fuori casa

Chiude la lista un classico dedicato alla mobilità. Stiamo parlando del TP-Link M7000, il router portatile 4G più apprezzato di sempre, grazie ad un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Si tratta di un dispositivo estremamente compatto, con una batteria ricaricabile da 2000mAh che garantisce circa 8 ore di utilizzo. Molto comoda la possibilità di estrarre la batteria in modo da poterne portare con sé sempre una di riserva. La velocità raggiunge i 150Mbps ed è possibile collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, in modo da poter condividere facilmente la rete. Non richiede alcuna configurazione, basta accendere il dispositivo tramite l’apposito pulsante e collegarsi, nulla di più semplice. Non manca, tuttavia, l’applicazione tpMiFi che permette di impostare i limiti di traffico e gestire l’accesso alla rete. Una soluzione sicuramente essenziale, ma perfetta per chi necessita di avere una buona connessione anche fuori casa.

Con un piccolo sconto del 6%, la versione aggiornata dell’M7000 può essere acquistata su Amazon a soli 45,99 euro.