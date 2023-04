Offerte software di Pasqua: Office 2021 a 13,05€ per PC, 37,99€ per Mac

Office 2021 è stato rilasciato il 5 ottobre 2021, insieme a Windows 11, e ha sostituito Office 2019. Ora è il momento perfetto per farlo tuo poiché Godeal24 offre MS Office Pro 2021 per Windows e MS Office Home and Business per Mac 2021 al miglior prezzo disponibile. Le offerte di Pasqua di Godeal24 ti offrono Office 2021 a partire da 13,05 €/PC e MAC a 37,99. A un prezzo così conveniente, non c’è motivo per non avere MS Office. E puoi anche ottenere Windows 10 Pro a partire da 6,12 €, che può ancora essere aggiornato all’ultimo Windows 11 Pro GRATIS! Con Godeal24, puoi stare tranquillo e il tuo software è sicuro e genuino al 100%, supportato da una assistenza a vita e una garanzia di aggiornamento da parte di Microsoft. Meglio ancora: questa licenza, che è un acquisto una tantum, non prevede alcun costo ricorrente.

Offerte a tempo limitato: MS Office 2021 originale a partire da 13,05€!

Con una suite Microsoft Office 2021, non dovrai rinnovare l’abbonamento ogni anno e questo perché si tratta di una suite permanente. In occasione delle offerte di Pasqua di Godeal24, puoi acquistare la versione a vita di Office 2021 Pro Plus a soli 24,25€ e acquistarne altre a partire da 13,05€/PC! Inoltre, Godeal24 fornisce anche la versione Office per Mac a un ottimo prezzo.

Vendita a tempo limitato: Windows 10 e Windows 11 originali al miglior prezzo!

Anche se la nuova funzione AI di Windows 11 è diventata popolare di recente, Windows 10 è ancora la prima scelta per la maggior parte delle persone. Anche se la serie ufficiale di Windows 10 non è più in vendita, puoi comunque acquistare Windows 10 Pro autentico su Godeal24 a partire da 6,12€!

Compra altro e risparmia di più: ecco i nostri bundle!

Risparmia oltre il 50% su Windows e Office! (codice coupon “SG050”)

>> Altro

Altri software per PC al miglior prezzo!

Altri strumenti >>>

Su Godeal24, puoi risparmiare molto tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, i principali software di sicurezza IT e altri strumenti informatici. Ottieni il sistema operativo Windows e MS Office a un prezzo imbattibile. Effettua acquisti senza problemi con la consegna digitale di Godeal24, che invia il tuo software direttamente alla tua e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Inoltre, con una valutazione TrustPilot eccellente del 98% e il supporto tecnico di esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, puoi essere sicuro della qualità del prodotto che stai acquistando.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita che ti consente di utilizzare il prodotto senza problemi!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com