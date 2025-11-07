Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento

Internxt lancia una promozione limitata: tutti i suoi piani cloud a vita con il 75% di sconto. Basta abbonamenti o costi nascosti, da oggi puoi archiviare tutti i tuoi file in uno spazio cloud sicuro e crittografato con un pagamento unico. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Piani Internxt: archiviazione crittografata per ogni esigenza

Internxt mette a disposizione tre piani in offerta: Essenziali da 1 TB da 400 euro invece di 1.600; Premium da 3 TB a 650 euro invece di 2.600; Definitivo da 5 TB a 900 euro invece di 3.600. Ogni piano include supporto clienti premium e garanzia di rimborso di 30 giorni. Scegliendo un piano a vita, il tuo spazio cloud è davvero per sempre: nessun rinnovo, nessuna spesa aggiuntiva.

Ma cos’è Internxt? È un servizio open source progettato per garantire privacy totale e sicurezza. Tutti i dati vengono crittografati end-to-end con tecnologia AES-256 zero-knowledge: il sistema frammenta ogni file in porzioni criptate, distribuendole su più server. Ciò significa che nessun server contiene mai un file completo, per il massimo della sicurezza contro violazioni.

Come se non bastasse, il codice di Internxt è completamente open source e pubblicato su GitHub e la piattaforma è conforme al GDPR e certificata da Securitum. Internxt utilizza anche fonti energetiche sostenibili e integra crittografia post-quantistica. La piattaforma è l’ideale per fotografi, creator, professionisti e semplici utenti che desiderano un cloud sicuro, etico e trasparente, senza dipendere da abbonamenti.

L’offerta sui piani a vita è disponibile per un periodo limitato: acquista ora il tuo piano Internxt e ottieni fino a 5 TB di spazio sicuro a vita risparmiando fino al 75% sul prezzo originale.