Office 2016: un abbonamento perfetto per gli studenti (-48%)

Studiare al computer è molto comodo se a portata di mano hai le giuste applicazioni. Ovviamente Microsoft Office in questo campo fa da padrone e ora hai l'occasione di poterlo acquistare a soli 28,00€. Su Amazon è in atto una promozione che ti fa risparmiare il 48% del prezzo di listino, un vero affare. A casa ricevi la chiave di attivazione in pochissimo tempo.

Office Home & Student: a cosa ti fa accedere questo abbonamento

L'abbonamento Office Home & Student è perfetto se sei uno studente o un lavoratore che cerca un pacchetto software con tutto il necessario. Acquistando questa versione, infatti, accedi alle applicazioni principale di Microsoft che ti permettono di scrivere testi, creare presentazioni e lavorare su fogli di calcolo.

Lo puoi installare sul tuo dispositivo Windows 10, 8 e 7 ed è una versione perpetua ossia fai oggi l'acquisto e lo avrai per sempre. Arriva a casa tua con la licenza da attivare tramite corriere, quindi in qualche giorno hai tutto a portata di mano.

In modo particolare accedi a:

Microsoft Word;

Microsoft Excel;

Microsoft PowerPoint;

Microsoft OneNote.

Le versioni dei software sono quelle risalenti al 2016, dunque tra le più recenti. Sebbene non siano le ultime rilasciate, contengono al loro interno tutto il necessario e tutti gli strumenti più adatti a funzioni di studio e lavoro.

Acquista oggi Office Home & Student per soli 28,00€ su Amazon. Ordinandolo subito risparmi ben 26 euro sul prezzo di listino, il che è un portento. Le spedizioni sono Prime, dunque se sei abbonato lo ricevi in appena qualche giorno gratuitamente.