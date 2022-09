Office 2021 e Windows 10 protagonisti delle offerte d'autunno di Godeal24

Anche se Windows 11 è la versione più aggiornata del sistema operativo Microsoft, sono ancora tante le persone che preferiscono utilizzare Windows 10, su computer appena acquistati o aggiornati. Allo stesso tempo sta crescendo il numero di utenti che vogliono installare Office 2021 Pro sui propri PC, spesso perché continuano a lavorare da casa e hanno quindi bisogno di accedere ai documenti disponibili solitamente in ufficio o aggiornati dai colleghi.

Offerte d’autunno GoDeal24

Per soddisfare al meglio queste necessità, insieme a tante altre, la soluzione migliore è quella proposta dalle offerte autunnali messe in campo da Godeal24, che in questi giorni consentono di acquistare una licenza originale a prezzi particolarmente vantaggiosi, col grosso vantaggio di non andare a pesare eccessivamente sui conti di fine mese. Se vi server Office 2021 Pro, ad esempio, si parte da poco più di 25 euro cifra destinata letteralmente a dimezzarsi se acquistate un pacchetto multilicenza che può risolvere i problemi per amici e parenti. Volete un esempio?

Come vedete acquistando pacchetti con 2,3 o 5 chiavi per Office 2021 Pro il prezzo scende fino a 13,52 euro ciascuna, un prezzo imperdibile, decisamente inferiore rispetto a quanto lo paghereste sullo store Microsoft, dove si parte da oltre 400 euro. Questo è possibile perché Godeal24 rivende licenze “usate” acquisite da compagnie a cui non risultano più necessarie. Si tratta di licenze originali e valide a vita in modo da poter ricevere gli aggiornamenti che saranno rilasciati da Microsoft.

Se quello che vi serve è una licenza per Windows 10 o Windows 11, i prezzi sono anche meglio, anche in questo caso con la possibilità di vederli calare ancora comprando pacchetti da 2 o 5 licenze:

Avete appena acquistato un nuovo PC per lavorare da casa e vi servono sia una licenza di Windows che una di Office? Utilizzando il coupon GOLE62 potete ottenere uno sconto del 62% su numerosi bundle che includono varie versioni dei due software:

>>> Altre offerte

Il codice GOLE50 È invece valido per avere uno sconto del 50% su alcune edizioni di Windows dedicate a studi o aziende, incluse quelle destinate ai server:

Su GoDeal24 non trovate solamente software Microsoft ma anche tante app per la sicurezza e la manutenzione del vostro computer, sempre con prezzi super competitivi rispetto a quelli di listino.

L’affidabilità di GoDeal24 non è assolutamente in discussione, come testimonia il punteggio ottenuto dallo store su TrustPilot, dove il 98% delle recensioni assegna il massimo dei voti, un traguardo difficile da ottenere anche per gli store blasonati.

Supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita a vita – service@godeal24.com.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell’Unione Europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell’utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all’hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web Godeal24.con vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

Godeal24.con vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell’1% dei casi.

In collaborazione con GoDeal24