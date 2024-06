Office 365: utenti ingannati da falsi link

Una recente ricerca condotta da NordVPN ha fatto emergere quali sono le pratiche più sfruttate dai cybercriminali per realizzare e finalizzare pericolose truffe. Tra le più diffuse troviamo quelle veicolate con attacchi di phishing che risultano estremamente pericolosi e sempre più difficili da riconoscere per un utente inesperto. Office 365 è tra i brand più sfruttati in falsi link fraudolenti. Adrianus Warmenhoven, consulente per la sicurezza informatica di NordVPN, ha precisato:

In questo i brand non hanno alcuna colpa: falsi come questi danneggiano anche la loro reputazione, costringendo le aziende a dare loro attivamente la caccia. Ma l’elevata popolarità del marchio può indurre le vittime a sentirsi al sicuro e quindi ad abbassare la guardia.

Quindi brand molto famosi sono sfruttati per diffondere malware. Solamente dal 1° gennaio al 31 maggio scorsi sono stati scoperti 86.000 link falsi che sfruttavano il brand Office 365 di Microsoft. Una notizia che dovrebbe farci saltare in piedi sulla sedia visto che la maggior parte di noi è sempre connessa online e potrebbe cadere in queste trappole difficili da riconoscere. Inoltre, la ricerca di NordVPN ha rivelato che “in Italia un dispositivo subisce in media 75 attacchi di malware al mese“.

Come proteggersi dai falsi link Office 365

Capiamo bene quanto sia importante proteggersi e difendersi dai falsi link che sfruttano Office 365 per infettare i nostri dispositivi. Non esistono soluzioni miracolose per mettere al sicuro i propri device se non i classici antivirus e VPN. Occorrerebbe però integrare anche sistemi di blocco annunci, banner e pop up. Infatti, questi URL fraudolenti si nascondo sotto forma di pubblicità invitanti mentre navighiamo tra le pagine online.

Un’offerta troppo bella per essere vera spesso nasconde una brutta sorpresa. Basti pensare che Office 365 è una suite completa, realizzata e gestita da Microsoft, che si propone con un abbonamento mensile o annuale. Quindi prezzo troppo bassi sono quasi sicuramente una truffa che nasconde cybercriminali che hanno altri obiettivi lontani dal farti risparmiare. Purtroppo anche il telefono è un veicolo importante di truffe. In questi giorni si sta diffondendo una nuova truffa telefonica con falsi operatori di Poste Italiane.