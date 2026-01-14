Office 97 e l'easter egg perduto: nostalgia anni '90

Rimasto nascosto per ben 29 anni, è appena stato portato alla luce un simpatico easter egg di Office 97. Un tempo era abitudine occultare nel codice dei programmi piccoli extra. Nonostante non aggiungessero vere e proprie funzionalità, potevano essere interpretati come la firma degli sviluppatori.

L’easter egg di Office 97 nascosto per 29 anni

A scoprirlo è stato Albacore, fonte molto nota soprattutto per quanto riguarda il mondo Windows. Di seguito il post in cui svela la sorpresa passata inosservata per quasi tre decenni. Il metodo per attivarla non è semplice e lo si vede nei primi 20 secondi del filmato: bisogna impostare la data di sistema al 1997 (o successivo), tenere premuto Ctrl, trascinare una barra degli strumenti verso il bordo superiore della finestra, rilasciare Ctrl, premerlo di nuovo e ripetere l’operazione verso i bordi sinistro, inferiore, destro e superiore, poi attivare Clippy, digitare This is not a contest ed effettuare la ricerca. Insomma, non è certo una sequenza che si effettua casualmente.

Reading @stevesi's amazing posts about Office 97's development got me wondering.. could there be more fun stuff hiding under the hood that nobody found yet? Yessir! There's a whole developer credits sequence incl. commentary from Clippit that starts 1 minute in. Take a look! 📹📎 pic.twitter.com/h83VnGfk4E — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) January 11, 2026

Questo fa comparire una schermata con i nomi degli sviluppatori. Gli effetti di transizione sono un’iniezione di nostalgia per chi ha avuto la fortuna di vivere in diretta quell’epoca del mondo informatico. Premendo Shift mentre si fa click su Search si abilitano un paio di animazioni extra.

C’è anche il commento di Clippy (diciamolo, aveva tutto un altro carisma rispetto a Copilot), che dopo un po’ interviene con messaggi come Ero solito uscire con questi ragazzi , No, davvero! Ero uno della gang e A volte venivano nel mio ufficio per farmi domande sulla programmazione . Altro che il vibe coding di oggi.

Altri celebri easter egg nascosti in quegli anni nei software di Microsoft sono il Pinball di Word 97 e Flight Simulator in Excel 97.

Tornando a Clippy, Microsoft ha cercato di recente un modo per rilanciare il concept in chiave moderna, presentando Mico e integrandolo in Copilot. L’accoglienza riservata all’avatar AI è stata però piuttosto fredda.