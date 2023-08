Office: Microsoft aggiunge un nuovo pulsante per gli add-in

Microsoft ha deciso di introdurre una nuova sezione nelle app Word, Excel e PowerPoint di Office per la gestione dei componenti aggiuntivi. Per la precisione, si tratta di un nuovo pulsante che è visibile sia nelle versioni software delle applicazioni che nella variante Web delle stesse.

Office: nuovo pulsante per gestire i componenti aggiuntivi

Per chi non lo sapesse, i componenti aggiuntivi di Office sono come le estensioni per i browser, per cui consentono di aggiungere funzionalità extra e integrazioni di terze parti al fine di migliorare l’esperienza d’uso e portare nuove caratteristiche.

Ad esempio, un componente aggiuntivo di Office potrebbe aggiungere un nuovo strumento per la formattazione del testo o una nuova funzionalità per l’analisi dei dati. La maggior parte dei componenti aggiuntivi di Office sono sviluppati da sviluppatori di terze parti e possono essere scaricati e installati da Microsoft Office Store.

Grazie al nuovo pulsante che è stato introdotto da Microsoft, dunque, è possibile sfogliare e implementare altri componenti aggiuntivi per Office in maniera estremamente rapida e veloce, facendo clic sul tasto in questione e selezionando l’add-in d’interesse dall’elenco proposto.

Nel caso in cui un determinato componente aggiuntivo non dovesse risultare presente in elenco, è possibile fare clic sul tasto Altri componenti aggiuntivi per poterlo implementare oppure si può espandere il menu File e selezionare da esso l’opzione Ottieni componenti aggiuntivi per poter visualizzare o rimuovere gli add-in aggiuntivi installati.

Da tenere presente che il nuovo pulsante sta venendo implementato nelle app di Office su Windows con la versione 2301 (numero di build 16026.20146) e successive. La diffusione sta avvenendo in modo graduale, per cui potrebbero volerci ancora dei giorni prima che risulti accessibile da parte di tutti.