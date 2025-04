Oggetti smarriti? Il dispositivo Samsung per ritrovarli in pochi secondi

Ce l’hai presente il fastidio di non sapere dove hai lasciato lo zaino con il PC e tutti i tuoi documenti? O la preoccupazione di non sapere dove sono finite le chiavi di casa o della macchina? Probabilmente sì, è un’esperienza comune a tante persone. Un’esperienza spiacevole che puoi finalmente dimenticare grazie a Samsung Galaxy SmartTag2, da acquistare oggi in offerta su Amazon con il 42% di sconto.

3 ragioni per scegliere Samsung Galaxy SmartTag2

Localizzazione precisa con tecnologia AR

Autonomia estesa e design resistente

Integrazione con l’ecosistema Samsung

Un dispositivo che può davvero cambiarti la vita

Samsung Galaxy SmartTag2 è un dispositivo compatto che puoi agganciare al mazzo delle chiavi di casa, della moto o dell’automobile, così come alla borsa, allo zaino o alla valigia. In tutti i casi Samsung Galaxy SmartTag2 si occuperà di tracciare la posizione e informarti in tempo reale di dove si trova grazie all’apposita applicazione sul tuo smartphone.

Tra gli aspetti interessanti di Samsung Galaxy SmartTag2 è che ha una batteria che dura fino a 500 giorni, per un’autonomia enorme. Ma soprattutto che è resistente all’acqua e alla polvere e lo puoi collegare a tutti gli articoli e gli accessori che vuoi, così da poterli ritrovare nel caso li dovessi smarrire.

Ideale per chi…

Desidera tenere traccia di oggetti personali come chiavi, borse o zaini in modo efficiente

Possiede dispositivi Samsung e vuole sfruttare appieno le funzionalità dell’ecosistema SmartThings

Cerca un tracker affidabile con lunga durata della batteria e resistenza agli agenti esterni

Collegando Samsung Galaxy SmartTag2 allo smartphone, ricevi indicazioni chiare e puntuali per arrivare al luogo in cui hai dimenticato ciò che cerchi e puoi sfruttare anche la funzionalità Ring Your Tag per far suonare SmartTag2 e ritrovarlo più velocemente. Un dispositivo che ti può tornare molto utile e che ora puoi avere a soli 23,35€ l’uno con un interessante 42% di sconto.