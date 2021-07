Oggetti smarriti? Mai più grazie alle tag Tile Mate Bluetooth

Quante volte ti è capitato di non ritrovare le chiavi, il portafoglio, o magari anche la borsa nella fretta di uscire? Oggi vogliamo proporti una soluzione semplice e funzionale per ritrovare in un attimo tutti gli oggetti che spesso e volentieri si perdono di vista o si smarriscono: il kit Tile Mate da 2 dispositivi.

Kit Tile Mate trova oggetti da 2 dispositivi: caratteristiche tecniche

Si tratta di un oggetto piuttosto semplice, una piccola tag da attaccare al portachiavi, alla borsa o perfino alla targhetta del tuo animale domestico. All’interno della tag è presente un modulo Bluetooth in grado di coprire un raggio di ben 60 metri. Attraverso l’applicazione sarà possibile associare le tag al proprio smartphone indicando anche l’oggetto a cui è stata attaccata. Fatto questo, ogni volta che abbiamo bisogno di un aiuto per trovare l’oggetto, basterà entrare nell’applicazione, e la tag ci guiderà nella posizione esatta in cui l’abbiamo riposto. All’interno è inoltre presente una batteria a bottone (CR1632) che fornisce 1 anno di autonomia e può essere tranquillamente sostituita dall’utente, grazie ad uno sportellino a incastro.

Le Tile aiutano anche in caso di smarrimento. Nell’eventualità dovessimo perdere un determinato oggetto, e quindi uscisse fuori dal raggio di azione delle Tile, l’applicazione indicherà l’ultima posizione registrata. Se la tua preoccupazione riguarda piuttosto lo smarrimento dello smartphone, anche in questo caso le tag sapranno aiutarti. È possibile far squillare il cellulare direttamente da Tile, anche se in modalità silenziosa, in modo da semplificarne la ricerca. Insomma, un piccolo oggetto, discreto e compatto, che senza dubbio semplifica le azioni quotidiane.

Grazie ad un’offerta lampo, il kit da 2 tag è acquistabile su Amazon a soli 35,99 euro con uno sconto del 25% sul prezzo di listino.