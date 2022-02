Oggi è il giorno giusto per comprare un Kindle Paperwhite

Oggi è il giorno giusto per comprare immediatamente un Amazon Kindle. Il motivo sta tutto nel prezzo: improvvisamente è scattato silente uno sconto del 21% sul modello Paperwhite di nuova generazione (2021) ed il prezzo è così crollato al suo minor livello di sempre. Ottimo per sé stessi o per un regalo, proiettandosi già a quando finalmente la primavera ci riverserà in massa sui monti o sulle spiagge in cerca di aria pura, relax e grandi storie da leggere.

Kindle Paperwhite, -21% come mai prima

Da tempo la nostra redazione ha consacrato il modello Paperwhite come il migliore in assoluto della gamma Kindle, ma soprattutto si è sempre raccomandato l’acquisto del modello “con pubblicità” e con soli 8GB di memoria. Questo per un motivo semplice: sono caratteristiche più che sufficienti per avere una esperienza di lettura di qualità assoluta, con compromessi minimi e con il massimo vantaggio economico relativo.

L’arrivo dello sconto non solo conferma la nostra convinzione, ma la esalta: il prezzo scende da 139,99 a soli 109,99 euro, mettendo a disposizione così i 6,8 pollici di display e la maggior reattività al tocco che il nuovo modello ha riversato sul mercato. La ricarica USB-C supporta una batteria che garantisce 10 settimane di autonomia e in 8GB di memoria è possibile conservare una biblioteca dalle dimensioni ben più ampie del tempo che si ha a disposizione per leggere.

Se ti iscriti a Kindle Unlimited dopo aver acquistato il Kindle Paperwhite, hai anche 3 mesi gratuiti di lettura a disposizione con possibilità di scelta tra milioni di volumi. Insomma, è davvero il giorno giusto. L’offerta non è però destinata a durare, dunque potrà coglierla soltanto chi ne comprende davvero la portata fin da subito. Mettilo nel carrello ora, dopodiché buona lettura!