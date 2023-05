OGGI la Torcia LED professionale è in MEGA SCONTO su Amazon

Se siete appassionati del fai-da-te o, semplicemente, volete avere a portato di mano sempre l’attrezzattura giusta per manutenzioni di qualsiasi tipo, non fatevi scappare l’offerta super su questa Torcia LED professionale marcata Shadowhawk. Oggi è in promozione speciale su Amazon con uno sconto bomba del 37%.

Torcia LED professionale Shadowhawk: massima potenza in un singolo attrezzo

La Torcia LED professionale marcata Shadowhawk può raggiungere i 10000 LM, fornendo un raggio incredibilmente potente e 10 volte più luminoso di una normale torcia. Basti pensare che può essere facilmente illuminata una stanza di 150 mq e possono essere messi a fuoco oggetti fino a 500 metri di distanza. Lo strumento è perfetto per l’esterno, l’escursionismo, il campeggio, la pesca, le emergenze, il fai-da-te e qualsiasi tipologia di manutenzione.

L’attrezzo è dotato di 3 modalità di luminosità (Alta→Media→Bassa) e 2 modalità luce di emergenza (Strobo→SOS). In qualsiasi modalità, puoi disattivarli tenendo premuto il pulsante per 3 secondi. In base alle tue esigenze, puoi estendere e ritrarre la testa della torcia militare per regolare la messa a fuoco, faretti per la visione a lunga distanza o luci per astigmatismo per l’illuminazione di grandi aree.

La batteria enorme da 5000 mAh fornisce fino a 12 ore di potente luminosità e, attraverso un indicatore LED, è possibile controllarne il livello in qualsiasi momento così da non avere mai brutte sorprese.

La Torcia LED professionale marcata Shadowhawk oggi è in promozione speciale su Amazon con uno sconto bomba del 37%. Il prodotto è disponibile a soli 26 euro, anziché 41 euro, compresa spedizione gratuita. Si tratta di un vero e proprio affare, coglilo al volo!

