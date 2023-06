Come vedere Olanda-Croazia in streaming gratis

Olanda-Croazia è la sfida che apre la Final Four di Nations League. In scena nella cornice dello stadio de Kuip di Rotterdam (quello del Feyenoord), con fischio d’inizio in programma per le 20:45 di mercoledì 14 giugno, può essere vista anche in diretta streaming. Ecco tutte le opzioni per seguirla.

Nations League: guarda Olanda-Croazia in streaming

L’altra semifinale in programma nel calendario è Spagna-Italia, in campo domani. Le due vincenti si incontreranno poi nella finalissima che si disputerà domenica sera.

Chi desidera guardare la partita ha a disposizione diverse opzioni. Anzitutto, la trasmissione in diretta su Sky e NOW. A questo si aggiunge lo streaming gratis sul sito tv8.it. In alternativa, chi si trova a casa, può semplicemente sintonizzare il televisore sul canale TV8 e godersela in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due commissari tecnici, Koeman e Dalic, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Olanda (4-3-3): Noppert, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, F. De Jong, De Roon, Wijnaldum, Bergwijn, Depay, Xavi Simons;

Croazia (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

Come vedere la partita dall’estero

Anche chi si trova all’estero può vedere Olanda-Croazia con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme in abbonamento di Sky. Connettendosi da reti aperte, pubbliche o condivise, ad esempio quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

