Come vedere Olanda-Italia in streaming gratis

Olanda-Italia è la gara di consolazione per le due squadre che hanno perso le semifinali nella Final Four di Nations League. In campo nella cornice dello stadio De Grolsch Veste di Enschede, quello che nell’Eredivisie ospita i match casalinghi del Twente, con fischio d’inizio in programma domenica 18 giugno alle ore 15:00, può essere visto anche in diretta streaming. Le nazionali di Orange e Azzurri si sfidano soprattutto per i benefici che un buon piazzamento nella competizione porta con sé in termini di ranking FIFA.

Nations League: guarda Olanda-Italia in streaming

In serata andrà poi in scena la finale Croazia-Spagna per assegnare il trofeo. Proprio le Furie Rosse hanno battuto i ragazzi di Mancini, con un gol messo a segno negli ultimi minuti del secondo tempo, ma al termine di un confronto dominato sia dal punto di vista del possesso palla che per quanto riguarda le occasioni create.

È possibile guardare la partita in diversi modi. C’è anzitutto la diretta trasmessa da Sky e NOW. In alternativa, vale la pena segnalare lo streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay. Ancora, chi si trova a casa, può semplicemente sintonizzare il televisore su Rai 1 dove è trasmessa in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due CT, Koeman e Mancini, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Olanda (4-2-3-1): Bijlow, Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Wieffer, De Jong, Malen, Koopmeiners, Simons, Gakpo;

Italia (3-5-2): Meret, Toloi, Buongiorno, Darmian, Di Lorenzo, Frattesi, Verratti, Pellegrini, Spinazzola, Retegui, Gnonto.

Come vedere la partita dall’estero

Chi si trova all’estero, ma non vuol rinunciare a vedere Olanda-Italia con telecronaca nella nostra lingua, può farlo grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da Sky e NOW. Attenzione però alla tutela di privacy e dati se ci si connette attraverso reti non sicure.

La soluzione è affidarsi a strumenti dedicati, come quelli inclusi nella suite all-in-one di NordVPN (in super offerta), in grado di proteggere l'utente anche durante lo streaming.

