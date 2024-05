Come vedere gli Internazionali Roma in streaming

Gli Internazionali Roma di tennis inizieranno mercoledì 8 maggio con gli incontri del primo turno: saranno trasmessi in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW. Nonostante l’assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il torneo che si disputerà fino a domenica 19 maggio si preannuncia altamente spettacolare, grazie alla presenza di campioni del calibro di Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Holger Rune (senza dimenticare l’irriducibile Rafael Nadal).

Per vedere gli Internazionali Roma in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW, in questi giorni in promozione a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. Se non ti vuoi legare per un anno intero alla piattaforma, puoi approfittare dell’offerta sul piano mensile, con il prezzo bloccato a 14,99 euro al mese per i primi due mesi, per poi risalire a 24,99 euro.

Internazionali Roma: il grande tennis è in streaming su NOW

Inutile negare come l’assenza di Jannik Sinner pesi, ma è allo stesso modo innegabile come gli Internazionali BNL d’Italia restino uno spettacolo unico per gli appassionati di tennis nel nostro Paese. Ai nastri di partenza non ci saranno soltanto il numero uno del mondo Novak Djokovic e la leggenda vivente Rafael Nadal (detentore del record di vittorie qui a Roma), ma anche rispettivamente il vincitore e il finalista dello scorso anno, vale a dire Daniil Medvedev e Holger Rune.

Tra gli italiani, le principali aspettative sono riposte su Lorenzo Musetti, reduce dalla finale (persa) di Cagliari, Matteo Berrettini (vincitore all’ATP Marrakech dopo il rientro dall’infortunio) e Matteo Arnaldi (che a Madrid ha sfiorato l’impresa contro Medvedev). Riflettori accesi anche su Flavio Cobolli e Fabio Fognini, con il veterano del tennis azzurro che darà tutto per emozionare ancora una volta il pubblico.

Approfitta della promozione in corso per attivare il pass Sport di NOW a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, senza l’obbligo di restare per un tempo minimo pari a 12 mesi, e assistere così al grande spettacolo degli Internazionali di Roma.