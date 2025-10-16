OLED e 280 Hz: il monitor gaming ROG Strix da 26,5 pollici è scontato di 120€

ASUS ROG Strix da 26.5 pollici è la scelta perfetta se vuoi un monitor con cui portare la tua postazione di gioco e lavoro a un nuovo livello. Integra un magnifico pannello OLED QHD, con tempo di risposta a 0,03ms e frequenza di aggiornamento a 280Hz. Uno spettacolo per gli occhi, sia per lavorare che per giocare oltre che per la visione di contenuti in streaming. Oggi su Amazon è tuo a 579 euro invece di 699 con opzione di pagamento a rate a tasso zero al checkout.

Parliamo un po’ di questo pannello OLED, vero game changer del monitor. Risoluzione QHD (2560×1440 pixel), profondità dei neri tipica degli OLED con la brillantezza e la precisione della tecnologia Quantum Dot. Questo significherà avere immagini straordinariamente dettagliate, con colori brillanti e una definizione pazzesca. La frequenza di aggiornamento ultraveloce a 280 Hz e il tempo di risposta minimo di 0,03 ms fanno il resto per gli amanti del gaming.

Il monitor integra poi la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB), che mantiene le immagini nitide anche durante le azioni più frenetiche, e la compatibilità con NVIDIA G‑Sync e AMD FreeSync Premium.

Ancora, merita di essere citato il DisplayWidget Center con cui regolare facilmente le impostazioni del monitor direttamente con il mouse. La nuova suite ROG Gaming AI, invece, sfrutta funzioni basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente l’esperienza di gioco.

Menzione finale per la connettività: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB‑C con supporto dati e video, jack audio da 3,5 mm. Insomma potrai collegare di tutto: dal PC alle console di ultima generazione per sfruttarle come si deve. Con losconto di 120 euro di Amazone la possibilità di pagarlo a rate è un affare da non farti scappare.