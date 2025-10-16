 OLED e 280 Hz: il monitor gaming ROG Strix da 26,5 pollici è scontato di 120€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

OLED e 280 Hz: il monitor gaming ROG Strix da 26,5 pollici è scontato di 120€

Occasione al top su Amazon su questo monitor ASUS con pannello OLED perfetto per giocare e non solo.
OLED e 280 Hz: il monitor gaming ROG Strix da 26,5 pollici è scontato di 120€
Tecnologia
Occasione al top su Amazon su questo monitor ASUS con pannello OLED perfetto per giocare e non solo.

ASUS ROG Strix da 26.5 pollici è la scelta perfetta se vuoi un monitor con cui portare la tua postazione di gioco e lavoro a un nuovo livello. Integra un magnifico pannello OLED QHD, con tempo di risposta a 0,03ms e frequenza di aggiornamento a 280Hz. Uno spettacolo per gli occhi, sia per lavorare che per giocare oltre che per la visione di contenuti in streaming. Oggi su Amazon è tuo a 579 euro invece di 699 con opzione di pagamento a rate a tasso zero al checkout.

Acquista il monitor su Amazon

ASUS ROG Strix monitor

Parliamo un po’ di questo pannello OLED, vero game changer del monitor. Risoluzione QHD (2560×1440 pixel), profondità dei neri tipica degli OLED con la brillantezza e la precisione della tecnologia Quantum Dot. Questo significherà avere immagini straordinariamente dettagliate, con colori brillanti e una definizione pazzesca. La frequenza di aggiornamento ultraveloce a 280 Hz e il tempo di risposta minimo di 0,03 ms fanno il resto per gli amanti del gaming.

ASUS ROG Strix XG27ACDMS, Monitor Gaming da 26,5

ASUS ROG Strix XG27ACDMS, Monitor Gaming da 26,5″ QD-OLED (2560 x 1440), 0,03ms Response Time, 280 Hz, Compatibile con G-Sync, USB Type-C, HDMI, DisplayPort, DisplayWidget Center, Nero

579,00699,00€-17%
Vedi l’offerta

Il monitor integra poi la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB), che mantiene le immagini nitide anche durante le azioni più frenetiche, e la compatibilità con NVIDIA G‑Sync e AMD FreeSync Premium.

Ancora, merita di essere citato il DisplayWidget Center con cui regolare facilmente le impostazioni del monitor direttamente con il mouse. La nuova suite ROG Gaming AI, invece, sfrutta funzioni basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente l’esperienza di gioco.

Acquista il monitor su Amazon

Menzione finale per la connettività: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB‑C con supporto dati e video, jack audio da 3,5 mm. Insomma potrai collegare di tutto: dal PC alle console di ultima generazione per sfruttarle come si deve. Con losconto di 120 euro di Amazone la possibilità di pagarlo a rate è un affare da non farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

MacBook Air 15

MacBook Air 15" con chip M4 e 16+256GB: sconto IMMEDIATO di 320€ su Amazon
Monitor Full HD di Philips da 32

Monitor Full HD di Philips da 32" a prezzo vantaggioso solo su Amazon
Legge UE sul caricabatteria: interpretazione di Apple

Legge UE sul caricabatteria: interpretazione di Apple
Steve Jobs finisce su una moneta da 1 dollaro (col dolcevita)

Steve Jobs finisce su una moneta da 1 dollaro (col dolcevita)
MacBook Air 15

MacBook Air 15" con chip M4 e 16+256GB: sconto IMMEDIATO di 320€ su Amazon
Monitor Full HD di Philips da 32

Monitor Full HD di Philips da 32" a prezzo vantaggioso solo su Amazon
Legge UE sul caricabatteria: interpretazione di Apple

Legge UE sul caricabatteria: interpretazione di Apple
Steve Jobs finisce su una moneta da 1 dollaro (col dolcevita)

Steve Jobs finisce su una moneta da 1 dollaro (col dolcevita)
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
16 ott 2025
Link copiato negli appunti