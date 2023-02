Come vedere Olimpia Milano-Brescia in streaming

Olimpia Milano-Brescia mette di fronte due delle migliori otto squadre del girone di andata della Lega Basket Serie A: è l’incontro che apre la Final Eight di Coppa Italia. Il primo dei quarti di finale va in scena nella cornice del Pala Alpitour di Torino, con inizio in programma per le ore 18:00 di mercoledì 15 febbraio.

Olimpia Milano-Brescia: guarda la partita in streaming

I supporter delle due formazioni e gli appassionati della palla a spicchi hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN.

La capolista del campionato, che al momento domina la classifica della LBA insieme alla Virtus Bologna, sfida la Leonessa. Un testa a testa dall’esito che potrebbe sembrare scontato, ma occhio alle sorprese.

EA7 Emporio Armani Milano, la squadra allenata da Ettore Messina, parte con il favore dei pronostici, ma si trova necessariamente a dover fare i conti con un calendario fitto (Eurolega inclusa) e con le insidie poste dagli avversari schierati in campo da Alessandro Magro. La gara disputata in ottobre si è chiusa con un solo punto di differenza. Inoltre, la Germani Brescia conosce molto bene la competizione, avendo raggiunto la finale di Coppa Italia nel 2018, salvo poi perdere contro Torino nel match disputato a Firenze.

