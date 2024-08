Olimpiadi, 1 agosto: dove vederle in streaming in Italia e dall'estero

Nuovo mese, nuova giornata di gare per le Olimpiadi di Parigi 2024: sono tanti gli appuntamenti previsti per questo giovedì 1 agosto, da seguire in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay oppure sul servizio NOW di Sky. Vale anche se sei all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in Italiano, grazie a una soluzione come quella fornita da NordVPN (scopri l’offerta). Molti gli appuntamenti che vedranno protagonisti gli azzurri.

Le gare dell’1 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024

Sono tante le discipline in programma, con alcune new entry. Ecco l’elenco delle gare a cui assisteremo da qui a questa sera: atletica leggera, badminton, basket 3×3, beach volley, golf, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, canottaggio, tiro con l’arco, hockey, judo, tennistavolo, pallanuoto, equitazione, nuoto, pallacanestro, pugilato, scherma, tennis, vela, canoa slalom, surf e ciclismo BMX racing.

Come anticipato, gli azzurri sono grandi protagonisti oggi, con una serie di gare che li vedono impegnati negli sport di squadra. Si parte alle 16:35 con Italia-Montenegro per la pallanuoto maschile, proseguendo poi alle 17:00 con Svezia-Italia per la beach volley maschile e con Italia-Paesi Bassi per la pallavolo femminile, arrivando poi a concludere alle 20:00 con Brasile-Italia per il beach volley femminile. Per maggiori dettagli sulle dirette, dai un’occhiata al palinsesto di NOW.

Le Olimpiadi in streaming dall’estero: la guida

Sei all’estero? Nessun problema, grazie alla tecnologia di NordVPN (guarda l’offerta) puoi goderti tutto lo spettacolo dei giochi olimpici senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Ecco come fare.

Apri NordVPN (oggi in sconto) su un dispositivo a tua scelta: come smartphone, tablet, computer e così via;

collegati a un server situato in Italia per ottenere un indirizzo IP locale;

avvia lo streaming su RaiPlay o NOW per seguire le gare.

Le gare di Parigi 2024 in diretta su NOW

Anche la piattaforma di Sky offre la copertura completa delle Olimpiadi. Attualmente, è disponibile una promozione speciale che ti permette di ottenere il pass Sport di NOW con abbonamento annuale a un prezzo scontato rispetto a quanto previsto dal rinnovo mensile. Fai un salto alla pagina dedicata per tutti i dettagli.