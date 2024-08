Olimpiadi 2024: come vedere in streaming gli ultimi giorni di gare

Le Olimpiadi 2024 di Parigi sono entrate nell’ultima settimana di gare. Per seguire tutte le gare di questi giorni è possibile attivare il Pass Sport di NOW, che consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky (con i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio oltre che la programmazione di Eurosport, che garantisce una copertura completa delle Olimpiadi).

Il Pass Sport di NOW ora ha un costo di 24,99 euro al mese oppure di 14,99 euro al mese per 12 mesi. C’è anche la possibilità di aggiungere l’Opzione Premium che, al costo di 5 euro in più al mese, consente l’accesso al servizio da 2 dispositivi in contemporanea.

C’è anche la possibilità di aggiungere i Pass Entertainment e Cinema per arricchire i contenuti della propria offerta da 6,99 euro al mese. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW, tramite il box qui di sotto.

Come seguire le Olimpiadi su NOW

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a un’offerta sportiva davvero ricca che comprende:

la programmazione di Eurosport , che garantisce una copertura completa delle Olimpiadi e di molti altri eventi sportivi

, che garantisce una copertura completa delle Olimpiadi e di molti altri eventi sportivi i contenuti inclusi nel pacchetto Sky Sport con la Champions League, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora

con la Champions League, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora i contenuti inclusi nel pacchetto Sky Calcio con le partite di Serie A, Serie B, Serie C e i campionati esteri trasmessi da Sky

Il Pass in questione è disponibile al costo di:

24,99 euro al mese

14,99 euro al mese per 12 mesi

C’è poi l’Opzione Premium che, al costo di 5 euro al mese, consente l’accesso alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea (anche per guardare lo stesso evento). Per attivare il Pass Sport basta seguire il link qui di sotto. L’attivazione consente l’accesso immediato ai contenuti.