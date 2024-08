Parigi 2024, 3 agosto: come vedere le Olimpiadi in streaming

Prende il via un weekend di grande sport alle Olimpiadi: seguilo in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay accessibile senza abbonamento oppure con la diretta su NOW. Per oggi, sabato 3 agosto, sono in programma anche match importanti per gli azzurri nelle competizioni a squadre, come vedremo a breve. Se ti trovi all’estero, con la soluzione proposta da NordVPN non rischi di perdere nemmeno una sfida e non devi rinunciare alla telecronaca in italiano: è perfetta se sei in vacanza.

Olimpiadi di Parigi 2024: le gare di sabato 3 agosto

Il calendario delle gare prevede competizioni per molte discipline. Ecco l’elenco: judo, badminton, beach volley, golf, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, canottaggio, tiro con l’arco, equitazione, hockey, atletica leggera, pallanuoto, ciclismo su strada, nuoto, pallacanestro, tennis, vela, scherma, tennistavolo, calcio, canoa slalom, pugilato, basket 3×3 e surf.

Per il medagliere azzurro saranno decisive Polonia-Italia della pallavolo maschile in campo alle 17:00 e Italia-Romania della pallanuoto maschile in programma alle 21:05. Goditi lo spettacolo di Parigi 2024 in diretta streaming.

La soluzione per lo streaming dall’estero

Grazie alla rete globale di NordVPN hai la possibilità di guardare le Olimpiadi in streaming dall’estero con la telecronaca in italiano. Ecco come.

Apri l’applicazione di NordVPN (in promozione) sul dispositivo che preferisci, se non l’hai ancora installata, la trovi sugli store;

scegli un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP italiano;

accedi a RaiPlay o a NOW per goderti lo spettacolo di Parigi 2024.

In diretta su NOW con l’offerta di Sky

Sky trasmette in diretta streaming le Olimpiadi di Parigi 2024 sulla piattaforma NOW. Puoi approfittare della promozione in corso e ottenere il pass Sport con abbonamento annuale a prezzo scontato in confronto al rinnovo mensile. Include anche le partite della Serie A al via nelle prossime settimane.