Olimpiadi: guarda in streaming le gare dell'8 agosto (Italia, estero)

Ha inizio un'altra giornata ricca di qualificazioni e di medaglie da assegnare, alle Olimpiadi di Parigi 2024: puoi vedere le competizioni di oggi, giovedì 8 agosto, in streaming gratis su RaiPlay e in diretta su NOW, da qualunque dispositivo.

Come vedere le Olimpiadi in streaming: le gare dell’8 agosto

Ecco l’elenco delle discipline in programma per oggi, con decine di gare fino a tarda sera: nuoto di fondo, golf, taekwondo, arrampicata sportiva, ginnastica ritmica, tennistavolo, tuffi, atletica leggera, canoa sprint, lotta, pentathlon moderno, vela, pallanuoto, hockey, sollevamento pesi, pallavolo, pallamano, beach volley, calcio, ciclismo su pista, pallacanestro e pugilato.

Prendendo in considerazione gli sport a squadre, l’Italia è protagonista in vasca con la pallanuoto femminile (alle ore 13) per la sfida Italia-Canada, valida per il quinto posto, oltre che nella semifinale della pallavolo femminile (alle ore 20) con Turchia-Italia. Puoi vedere tutto in diretta sulla piattaforma di Sky.

Sei all’estero? Guarda le Olimpiadi con la VPN

Ecco come puoi sfruttare le rete globale di NordVPN per seguire i giochi olimpici di Parigi 2024 dall’estero con il racconto delle gare in italiano.

Scarica e apri l’app di NordVPN (oggi in offerta) sul dispositivo che preferisci utilizzare per lo streaming;

scegli un server localizzato in Italia per navigare con un indirizzo IP del nostro paese;

inizia a guardare le competizioni su RaiPlay o NOW.

Parigi 2024: le gare dell’8 agosto su NOW

