Olimpiadi, pallanuoto maschile: Italia-Romania in streaming, dove?

Scegli tu dove vedere Italia-Romania della pallanuoto maschile in streaming: gratis su RaiPlay oppure su NOW. La partita del Settebello va in scena sabato 3 agosto alle ore 21:05. Se sei all’estero, puoi affidarti a uno strumento come NordVPN per guardarla senza rinunciare al racconto dei nostri telecronisti. È il penultimo impegno per gli azzurri nel turno preliminare delle Olimpiadi, poi toccherà alla Grecia nella giornata di lunedì.

Pallanuoto maschile, come vedere Italia-Romania

Gli azzurri hanno iniziato molto bene il loro cammino a Parigi 2024, con la prima vittoria sugli Stati Uniti (12-8) e la seconda ai danni dei campioni del mondo della Croazia (11-14), completando infine l’opera ai rigori, battendo anche il Montenegro (11-9) non senza qualche difficoltà. Almeno sulla carta, questo incrocio con i rumeni dovrebbe essere più agevole, avendo gli avversari perso tutti i match finora disputati, ma di certo non può essere sottovalutato. Puoi vedere la sfida in diretta sulla piattaforma di Sky, così come tutti gli altri giochi olimpici.

Lo streaming della partita dall’estero: ecco come

Sfrutta le potenzialità della rete globale di NordVPN e guarda Italia-Romania della pallanuoto maschile anche dall’estero e senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Devi solo seguire questa breve guida.

Lancia NordVPN (guarda la promo) su smartphone, tablet, computer o qualsiasi altro dispositivo;

scegli un server italiano tra quelli presenti nell’elenco per ottenere un IP locale;

apri lo streaming su RaiPlay o su NOW e goditi il match.

Scegli NOW per vedere Italia-Romania

Sky offre la copertura in diretta streaming di tutti gli eventi in scena alle Olimpiadi 2024 di Parigi, su NOW. Puoi approfittare della promozione di oggi e acquistare il pass Sport a un prezzo fortemente scontato (in confronto al rinnovo mensile): include anche Serie A, Formula 1 e MotoGP. Visita la pagina dedicata per tutte le informazioni.