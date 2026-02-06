Olimpiadi Milano-Cortina: attacchi informatici più probabili

Prendono il via oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la cerimonia inaugurale di San Siro. Mentre gli spettatori seguiranno le gare (sul posto o in TV) inizierà anche un altro tipo di competizione, ovvero quella tra esperti di sicurezza informatica e cybercriminali. I ricercatori di Kaspersky hanno elencato le probabili minacce che verranno rilevate nei prossimi giorni.

Attacchi contro infrastrutture, atleti e pubblico

La tipologia di attacco informatico più pericoloso è sicuramente quello contro le infrastrutture critiche, in quanto possono avere gravi conseguenze. Secondo gli esperti di Kaspersky potrebbero essere colpiti i sistemi di comunicazione, trasporti e servizi pubblici. Possibile anche il furto di dati tramite hotspot Wi-Fi vulnerabili.

Altri attacchi sono quelli effettuati da hacktivisti contro le organizzazioni coinvolte nell’evento che possono comportare furti di dati, campagne di disinformazione o interruzioni dei servizi, come le infrastrutture di trasmissione o le piattaforme di vendita dei biglietti.

Queste ultime e gli hotel possono essere colpiti anche da attacchi ransomware. Vengono sottratti dati sensibili, cifrati i file e chiesto un pagamento di denaro (riscatto). I cybercriminali potrebbero anche colpire gli atleti tramite campagne di phishing, deepfake con ricatti, furto di dati, doxing e accesso agli account social.

Infine, come accaduto in altre occasioni, i cybercriminali potrebbero mettere in atto vari tipi di truffe ai danni degli spettatori. Chi cerca un biglietto potrebbe finire su siti fasulli che rubano dati personali o delle carte di credito e credenziali dei wallet di criptovalute.

Igor Kuznetsov, Direttore del Global Research & Analysis Team di Kaspersky, ha dichiarato: